LE SSERAFIM中國簽售突取消！主辦說法模糊引猜測 疑因團內有日本人遭波及

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

韓國女團LE SSERAFIM日前突然宣布今（14）日於上海的舉行新曲《SPAGHETTI》簽售會取消，而主辦單位 MAKESTAR 於聲明坦言，是因「不可抗力因素」，同時強調是多方反覆討論後的決定。不過這樣的說法粉絲似乎不買單，紛紛猜測是否是因團內有日本籍成員才受到波及。

LE SSERAFIM今（14）日於上海舉行的簽售會突然取消。（圖／翻攝自LE SSERAFIM X）

主辦單位 MAKESTAR雖以在聲明中多次向粉絲道歉並提出賠償方法，但粉絲仍無法接受。由於近期中日關係緊張，許多日本歌手、團體於中國的演出紛紛被取消，先前天后濱崎步的演唱會臨時喊停也造成不小的爭議，因此有人認為，這次 LE SSERAFIM 活動取消有可能與隊內有2名日本籍成員 Sakura（宮脇咲良）與 Kazuha（中村一葉）有關。

其實LE SSERAFIM原預計本月13日來台灣舉辦簽售會，但活動前幾天主辦MAKESTAR同樣以「不可抗力因素」宣布延期舉行，未多加說明原因，而事後有傳言指出，可能是因時間撞上了中國南京大屠殺死難者國家公祭日，引發部分台灣粉絲不滿。如今中國場次的簽售臨時取消，讓話題再度於網上發酵。





