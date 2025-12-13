LE SSERAFIM簽售2天前取消！疑因中日關係

▲LE SSERAFIM原定於明（14）日在上海舉行簽售，不料2天前緊急取消，粉絲點出2名日本成員宮脇咲良（右2）與中村一葉（右1），猜測是因中日政治局勢的關係取消。（圖／LE SSERAFIM FB）

[NOWnews今日新聞] 近期因中日政治局勢，濱崎步上海、澳門演唱會、以及其他日本藝人的活動都相繼取消，引發大批粉絲不滿。不過沒想到這竟燒到韓團，LE SSERAFIM原定於明（14）日在上海舉行簽售會，不料卻在昨日臨時喊卡，主辦單位發公告宣布「因不可抗力因素」被迫取消，再度引發熱議，不少人猜測活動生變的原因之一，就是因為宮脇咲良和中村一葉是日本人。而消息曝光後，也引來大批粉絲抱怨已訂好機票跟飯店，怒批「被當盤子」。

LE SSERAFIM上海簽售主辦單位MAKESTAR在昨日突然發出公告，宣布簽售會取消，「原定於12月14日舉行的《LE SSERAFIM 1st Single Album 'SPAGHETTI' FAN SIGNING EVENT & PHOTO EVENT IN SHANGHAI》的活動，因產生不可抗力因素，經與多方慎重討論與確認後，我們不得不作出取消本次活動的艱難決定」。

▲粉絲猜測因宮脇咲良（左）和中村一葉（右）是日本人，才導致LE SSERAFIM上海簽售被迫取消。（圖／記者張一笙攝）

主辦單位也表示系統會統一自動全額退款，無須粉絲自行申請，後續補償方案，則會在確認內容後透過郵件通知粉絲，並對感到失望的粉絲道歉。然而，主辦方的道歉沒能平息粉絲的怒火，不少已經訂好機票與飯店的粉絲都非常不滿，「剩下一天才喊取消，那些中簽要特地飛的歌迷真的被當盤子」、「有日本人的團最近都被不可抗力了」、「不能早點說嗎？難道粉絲的錢不是錢」等，怒批主辦單位不尊重粉絲。

濱崎步演唱會臨時取消 大槻真希直接被帶下舞台

事實上，上個月29日，濱崎步原定在上海舉辦演唱會，於開唱前一天下午，官方臨時對外宣布「因不可抗力因素」取消，由於正值中日政治關係緊張時刻，很明顯是遭到大陸政府阻攔，濱崎步本人也無可奈何，還為了給粉絲一個交代，即使台下沒有任何觀眾，濱崎步也在已搭建好的舞台上，將歌單上的曲子從第一首唱到最後一首，並帶著舞者完成這場演出。

然而不止濱崎步，多位日本藝人也被因不可抗力因素，臨時取消活動，像是KOKIA、JO1等，其中，大槻真希還在上海活動中表演到一半，突然被強制斷電、帶離舞台，讓外界都非常震驚。但沒想到這竟影響到韓團，因此不少人也猜測LE SSERAFIM簽售取消原因，就是因為團中有日本成員。

