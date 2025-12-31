LE SSERAFIM粉絲卡車抗議！要與NewJeans分樓辦公：加害者滾啦

〔記者廖俐惠／綜合報導〕韓國人氣女團NewJeans的成員Danielle在12月29日被踢出團體，更被ADOR求償，接下來她與前CEO閔熙珍將面臨一系列官司。對於NewJeans的現況，LE SSERAFIM的粉絲坐不住了，出動卡車抗議，要求與NewJeans分樓辦公，希望能劃清界線。

LE SSERAFIM的粉絲這麼激動也不是沒有道理，LE SSERAFIM與NewJeans同屬母公司HYBE娛樂，但前者隸屬於Source Music，後者則是ADOR娛樂。時任ADOR代表閔熙珍出面指控，NewJeans本來是HYBE第一組女團，後來被LE SSERAFIM搶先，更直指HYBE不公平，接下來又有一連串的傳聞，包括LE SSERAFIM搶走NewJeans的資源，LE SSERAFIM享有特權、比較受寵等等，使得LE SSERAFIM被冠上「壞大姐」的形象，早就為兩團粉絲種下不合的禍根。

如今NewJeans虎落平陽，五人體制的完整體破局，LE SSERAFIM的粉絲在此時出動卡車抗議，表示折磨了LE SSERAFIM一年多的時間，粉絲也非常痛苦，希望一個也不要放過起訴涉案的所有人，另外也要求雙方分樓辦公，「加害者跟受害者中，如果一個要滾出去的話，應該是加害者出去才對吧？HYBE你怎麼想呢？」並寫著「ADOR OUT」。

只能說NewJeans現況真是雪上加霜，Danielle遭開除被天價求償，頗有殺雞儆猴意味，對目前尚未確定是否要與ADOR合作的Minji施加壓力，而Hanni當初口口聲聲稱自己被霸凌，還到國會發聲，結果卻是3人當中第一個向ADOR投降的成員，在Bunnies(粉絲名)當中酸她的人也不在少數。Bunnies亂成一鍋粥，現在連別團粉絲也要來踢一腳，令人唏噓。

