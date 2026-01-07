LEGO 發佈智能積木，內置4.1mm晶片，加速度計和磁定位

文章來源：Qooah.com

2026 年拉斯維加斯 CES 展會現場，LEGO 重磅發佈 Smart Play 智能積木系統，率先推出的三款星球大戰主題套裝計劃於 3 月在全球範圍內同步上市，讓廣大積木愛好者得以解鎖無需聯網便能暢快互動的全新玩法。這套系統的核心部件是「智能磚」，其外觀與標準 LEGO 原件保持高度兼容，內部則嵌入了直徑僅 4.1mm 的定制處理器，同時配備加速度計、近場磁定位系統、微型揚聲器以及 RGB LED 陣列，即便脫離屏幕、App 和網絡，也能實現精准的環境感知與多樣化的互動效果。

之所以能脫離網絡實現交互，關鍵在於採用了本地化數據處理方式，同時構建了「智能磚 + 智能人仔 + 智能標籤」的三角架構。智能磚通過磁信號讀取人仔和標籤的專屬 ID 後，可即時完成場景邏輯的匹配工作。舉個例子，當維達智能人仔靠近 TIE 戰機模型，系統會自動激活光劍音效並點亮紅色燈光；當用戶移動模型時，加速度計會感知其姿態變化，進而動態調節引擎聲頻率，模擬出真實的飛行狀態。

無線感應充電功能讓使用更便捷，單次充電續航可達 8-10 小時，加之無鏡頭、無雲端數據上傳的設計，既解決了續航顧慮，又築牢了私隱安全防線。首批三款套裝覆蓋不同價格梯度，粒數從 473 粒到 962 粒，售價 70-160 美元，每套都搭配智能磚、對應人仔與標籤，拼搭完成瞬間就能激活互動功能，無需複雜設定。