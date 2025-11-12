Mashdigi

樂高攜手任天堂再推《薩爾達傳說》盒組，預告《時之笛》經典場景將於2026年實體化

Mashdigi

繼去年推出首款《薩爾達傳說》 (The Legend of Zelda) 聯名盒組「大德庫樹2-in-1」獲得粉絲熱烈迴響後，任天堂與樂高透過社群平台「X」釋出重磅預告，確認雙方將再度合作，把經典名作《薩爾達傳說：時之笛》 (Ocarina of Time)的世界帶入樂高積木中。

樂高攜手任天堂再推《薩爾達傳說》盒組，預告《時之笛》經典場景將於2026年實體化
樂高攜手任天堂再推《薩爾達傳說》盒組，預告《時之笛》經典場景將於2026年實體化

官方貼文搭配了充滿挑釁意味的經典台詞：「你知道你在跟誰打交道嗎？」 (Do you realize who you’re dealing with?)，並且預告新品將於 2026 年正式推出。

廣告
因為您隱私權偏好設定的緣故，目前無法使用此內容。
請在此更新設定來顯示內容。

重現經典對決，Navi、薩爾達與加儂陰影現身

在這段簡短的預告影片中，可以看到樂高人偶版本的林克 (Link)，手持經典的海利亞盾 (Hylian Shield) 與大師之劍 (Master Sword) 登場。而在他身旁，則是許多老玩家熟悉的妖精夥伴Navi，並且以微型零件的形式呈現。

此外，畫面背景中還站著一位模糊的薩爾達公主 (Zelda) 人偶。隨後，鏡頭帶到英雄們抬頭望向一個巨大的陰影，從輪廓判斷應該是是系列大反派加儂 (Ganon)。

廣告

目前尚無法確定加儂在盒組中，將會是以標準人偶的形式出現，還是會如同先前《超級瑪利歐》系列中的「大庫巴」一樣，採用積木拼砌的巨型模型來呈現其壓迫感。

繼大德庫樹後，海拉魯樂高宇宙持續擴張

這並非海拉魯大陸 (Hyrule) 首次樂高化，雙方首度合作的「大德庫樹 2-in-1」套組已於去年推出，當時該套組便巧妙地設計成可讓玩家在《時之笛》與《曠野之息》兩種不同遊戲風格的德庫樹之間自由切換。

此次直接鎖定被譽為史上最偉大遊戲之一的《時之笛》推出專屬盒組，顯然是看準了該作在玩家心中的神聖地位。

上市資訊

根據預告，這款《薩爾達傳說：時之笛》樂高套組預計要等到2026年才會正式上市。依照慣例，樂高或任天堂應會在發售日期接近時，釋出更多關於盒組片數、具體場景設計與售價的詳細資訊。

更多Mashdigi.com報導：

Sony 2025財年第二季財報揭曉，音樂與影像暨感測解決方案業務強勁、遊戲業務減損315億日圓

蘋果攜手三宅一生推出全新配件iPhone Pocket，採3D編織結構、靈感源自「一塊布」

博通攜手新創業者CAMB.AI發表AI晶片，導入「裝置端」即時音訊翻譯、場景描述功能

其他人也在看

不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了　明日停班課全台資訊一次看

不斷更新／花蓮2村里颱風假！22縣市都宣布了　明日停班課全台資訊一次看

即時中心／徐子為報導鳳凰颱風持續逼近台灣，今（12）晚於屏東恆春半島登陸，但外圍環流配合東北季風，全台多地今日依舊風勢猛烈。。以下為《民視新聞網》整理全台各縣市停班、停課資訊。

民視 ・ 1 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」　最新風雨預測出爐

再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」　最新風雨預測出爐

鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。

三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
不斷更新／鳳凰來襲！金門縣正常上班、上課　13日颱風假一次看

不斷更新／鳳凰來襲！金門縣正常上班、上課　13日颱風假一次看

鳳凰颱風已於今（12）日晚間19時40分登陸恆春半島，目前已減弱為熱帶性低氣壓。中央氣象署預測，明日受到熱帶性低氣壓影響及東北季風增強，中部以北及東北部天氣轉涼，桃園以北地區有雨，並有局部大雨發生，其中基隆北海岸、大台北山區有局部豪雨發生的機率。《三立新聞網》也持續為讀者整理並更新各縣市停班課狀況。

三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度

入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度

入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度

EBC東森新聞 ・ 11 小時前
鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝

鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝

鳳凰飛慢了！登陸點再南修 影響最劇時間曝

EBC東森新聞 ・ 1 天前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」　內行曝外帶冷知識：只要80元

去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」　內行曝外帶冷知識：只要80元

提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。

三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前
安歆澐公布家暴照！痛訴腦嚴重缺氧後遺症：老公「力氣大到無法承受」

安歆澐公布家暴照！痛訴腦嚴重缺氧後遺症：老公「力氣大到無法承受」

女星安歆澐因參加《超級星光大道》而走紅，與小16歲亞運龍舟國手莊英杰結婚7年，近日傳出莊英杰這劈腿她的人妻朋友，甚至曾拿菜刀砍冰箱，還動手勒暈她，兩人從此分居，目前正在打離婚官司。安歆澐近日上節目公布被家暴的驗傷照，透露當時腦部嚴重缺氧，導致眼結膜出血、臉部血管也大爆裂，至今還有後遺症。

三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前
外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了

外送員的逆襲！訂3杯飲料送上樓放鞋櫃、他收「天價罰款檢舉單」哭了

近日，新北市土城一名網友，使用外送APP訂購了3杯飲料，並要求外送員送上樓，放置在門外的鞋櫃上，沒想到事後，竟收到一張檢舉單，將面臨天價罰款，讓他直呼「原來請土城581外送，會順便送你一張檢舉單」，並將其PO在社群平台《爆料公社》，引發輿論關注，但有網友直言「違規就沒什麼好說的，認罰吧」。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」　密友不忍鬆口真實內幕

62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」　密友不忍鬆口真實內幕

62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導

三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係

娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係

娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。

民視 ・ 1 天前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」　惹怒范姜彥豐

粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」　惹怒范姜彥豐

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...

FTNN新聞網 ・ 14 小時前
粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩　她慘淪三角風暴隱形受害者

粿粿搬錢救王子1／粿粿、王子美國行後就被甩　她慘淪三角風暴隱形受害者

究竟是什麼樣的愛意，導致粿粿對於王子如此飛蛾撲火？恐怕也是來自於和王子之間，戀情失速發展的極度張力。熟知內幕的人士透露，其實在粿粿跟王子迸發情愫時，王子同時也跟女星席惟倫交往。

鏡週刊Mirror Media ・ 17 小時前
王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝

王子內湖5千萬豪宅住處「竟是昆凌家」！傳1毛都免付原因曝

娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子（邱勝翊）遭男星范姜彥豐指控介入家庭，對方聲稱手中握有妻子粿粿與王子的關鍵證據。事件曝光後，3人分別在社群上發聲，引發外界熱議。值得注意的是，王子目前居住的地點，是位於台北市內湖區、市值約5000萬元的豪宅，而屋主竟是天王周杰倫的妻子昆凌。據悉，他不僅「免租金入住」，背後原因也曝光。

民視 ・ 12 小時前
辛龍中1.2億樂透揭密訣　笑說好運「全都是劉真帶來」

辛龍中1.2億樂透揭密訣　笑說好運「全都是劉真帶來」

辛龍因愛妻劉真過世，消失演藝圈5年，昨（11日）無預警現身飛碟電台，侃侃而談劉真生病到離世後的心情。辛龍堪稱演藝圈的寵妻男星，當年她花50元中樂透頭彩1.2億元，還笑說好運「全都是劉真帶來」，當時他坦言中大樂透後，雖生活沒有太大改變，但卻讓他更珍惜與家人相處的時光。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」　網友扮柯南：貼得比粿粿還近

遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」　網友扮柯南：貼得比粿粿還近

王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。

鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
50元就中1.2億頭獎！辛龍曾揭密1方法玩大樂透　「數字會浮出來」

50元就中1.2億頭獎！辛龍曾揭密1方法玩大樂透　「數字會浮出來」

「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣狹窄入院開刀，手術期間卻因腦壓過高陷入昏迷，最終在同年病逝，享年44歲。丈夫辛龍當年舉辦完追思會便消失至今，10日無預警出現在飛碟電台《夜光家族》接受專訪，讓許多粉絲相當懷念。辛龍最讓人津津樂道的是曾花50元就中了大樂透1.2億頭彩，他過去公開自己中獎的秘訣，透露在選號時靠1方法，數字自然就會浮出腦中。

三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提

知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提

知名連鎖麻辣鍋出事了！闆娘涉洗錢上億遭拘提

EBC東森新聞 ・ 6 小時前
鳳凰颱風最新風雨預測　「8地區」明天達停班停課標準

鳳凰颱風最新風雨預測　「8地區」明天達停班停課標準

明（12日）有颱風假嗎？中央氣象署最新公布的最新風雨預測圖，有8地區在明天的清晨風力或雨量達停班停課標準，不過是否停班課仍依照各縣市政府公告為主。

中天新聞網 ・ 1 天前
簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組

簡廷芮喊冤駁「出軌王品澔」！范姜彥豐不忍出手開酸了：說謊姊妹組

粿粿外遇王子邱勝翊風波延燒，簡廷芮被直指曖昧王品澔，週刊更報導兩人的關鍵對話證據被發現，但女方老公賴冠儒選擇隱忍，對此賴冠儒昨早發文強調：「兩人一直都很好。」晚上簡廷芮再度發聲表示近來指控對自己生活、家庭、工作，造成了極大的影響，「從一開始沒有根據的暗喻跟影射，到現在指名道姓的抹黑，攻擊也都是越來越嚴重。」強調有必須保護的家人們。但范姜彥豐在IG便利貼上寫「說謊姊妹組」，引來聯想。

三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
粿粿護愛到底！心疼王子「願獨扛800萬賠償金」　范姜彥豐氣炸了

粿粿護愛到底！心疼王子「願獨扛800萬賠償金」　范姜彥豐氣炸了

粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐毀滅式爆料，與王子（邱勝翊）的不倫戀因此曝光，在網路上引發軒然大波。週刊今（12）日爆料，范姜彥豐起初向兩人求償1600萬，最後心軟要粿粿、王子一同承擔800萬，沒想到粿粿竟然想獨自扛下賠償金，讓范姜彥豐得知後氣炸。

三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前