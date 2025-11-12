繼去年推出首款《薩爾達傳說》 (The Legend of Zelda) 聯名盒組「大德庫樹2-in-1」獲得粉絲熱烈迴響後，任天堂與樂高透過社群平台「X」釋出重磅預告，確認雙方將再度合作，把經典名作《薩爾達傳說：時之笛》 (Ocarina of Time)的世界帶入樂高積木中。

樂高攜手任天堂再推《薩爾達傳說》盒組，預告《時之笛》經典場景將於2026年實體化

官方貼文搭配了充滿挑釁意味的經典台詞：「你知道你在跟誰打交道嗎？」 (Do you realize who you’re dealing with?)，並且預告新品將於 2026 年正式推出。

重現經典對決，Navi、薩爾達與加儂陰影現身

在這段簡短的預告影片中，可以看到樂高人偶版本的林克 (Link)，手持經典的海利亞盾 (Hylian Shield) 與大師之劍 (Master Sword) 登場。而在他身旁，則是許多老玩家熟悉的妖精夥伴Navi，並且以微型零件的形式呈現。

此外，畫面背景中還站著一位模糊的薩爾達公主 (Zelda) 人偶。隨後，鏡頭帶到英雄們抬頭望向一個巨大的陰影，從輪廓判斷應該是是系列大反派加儂 (Ganon)。

目前尚無法確定加儂在盒組中，將會是以標準人偶的形式出現，還是會如同先前《超級瑪利歐》系列中的「大庫巴」一樣，採用積木拼砌的巨型模型來呈現其壓迫感。

繼大德庫樹後，海拉魯樂高宇宙持續擴張

這並非海拉魯大陸 (Hyrule) 首次樂高化，雙方首度合作的「大德庫樹 2-in-1」套組已於去年推出，當時該套組便巧妙地設計成可讓玩家在《時之笛》與《曠野之息》兩種不同遊戲風格的德庫樹之間自由切換。

此次直接鎖定被譽為史上最偉大遊戲之一的《時之笛》推出專屬盒組，顯然是看準了該作在玩家心中的神聖地位。

上市資訊

根據預告，這款《薩爾達傳說：時之笛》樂高套組預計要等到2026年才會正式上市。依照慣例，樂高或任天堂應會在發售日期接近時，釋出更多關於盒組片數、具體場景設計與售價的詳細資訊。

