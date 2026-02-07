樂高在1月初於CES 2026期間展示不需要看螢幕、就能透過感測器發出音效等互動體驗的「Smart Play」系統，更宣布首波與迪士尼 (Disney)、盧卡斯影業 (Lucasfilm)攜手合作，以《星際大戰》 (Star Wars)作為首發陣容之後，稍早在紐倫堡玩具展上，由曾飾演「C-3PO」的傳奇演員Anthony Daniels親自揭曉5款全新《星際大戰》主題盒組。

樂高星際大戰Smart Play宇宙擴張！「C-3PO」傳奇演員公布5款新盒組：千年鷹號、陸行艇都入列

雖然這些新盒組都支援Smart Play系統互動功能，但這些盒組並未包含最核心的「Smart Brick」 (智慧磚)，玩家必須額外購買Smart Play系統。

廣告 廣告

樂高星際大戰Smart Play宇宙擴張！「C-3PO」傳奇演員公布5款新盒組：千年鷹號、陸行艇都入列

不依賴手機，靠「感應」玩樂高

樂高最新的Smart Play系統主打「回歸觸覺體驗」，無需搭配手機App或平板螢幕即可進行互動。而整個系統由三個部分組成：

• Smart Brick (智慧磚)：內建距離感測器、加速度計與揚聲器的核心主機。

• Smart Tags (智慧標籤)：埋在積木中的感應片。

• Smart Minifigures (智慧人偶)：帶有識別功能的樂高人偶。

當你拿起裝有Smart Brick的飛船在空中「呼嘯而過」時，積木會發出對應的飛行音效，或是當具備Smart Minifigures功能的黑武士 (Darth Vader)人偶靠近時，會傳出經典的呼吸聲。

樂高星際大戰Smart Play宇宙擴張！「C-3PO」傳奇演員公布5款新盒組：千年鷹號、陸行艇都入列

5款新盒組陣容，千年鷹號只要100美元？

這次公布的5款新盒組涵蓋星戰迷熟悉的經典場景與載具，預計3月1日正式發售，目前已開放預購：

• Luke's Landspeeder (路克的陸行艇)：215片，建議售價40美元。

樂高星際大戰Smart Play宇宙擴張！「C-3PO」傳奇演員公布5款新盒組：千年鷹號、陸行艇都入列

樂高星際大戰Smart Play宇宙擴張！「C-3PO」傳奇演員公布5款新盒組：千年鷹號、陸行艇都入列

• AT-ST Attack on Endor (恩多星AT-ST突襲)：347片，建議售價50美元。

樂高星際大戰Smart Play宇宙擴張！「C-3PO」傳奇演員公布5款新盒組：千年鷹號、陸行艇都入列

樂高星際大戰Smart Play宇宙擴張！「C-3PO」傳奇演員公布5款新盒組：千年鷹號、陸行艇都入列

• Yoda's Hut and Jedi Training (尤達小屋與絕地訓練)：440片，建議售價70美元。

樂高星際大戰Smart Play宇宙擴張！「C-3PO」傳奇演員公布5款新盒組：千年鷹號、陸行艇都入列

樂高星際大戰Smart Play宇宙擴張！「C-3PO」傳奇演員公布5款新盒組：千年鷹號、陸行艇都入列

• Mos Eisley Cantina (莫斯艾斯利酒館)：666片，建議售價80美元。

樂高星際大戰Smart Play宇宙擴張！「C-3PO」傳奇演員公布5款新盒組：千年鷹號、陸行艇都入列

樂高星際大戰Smart Play宇宙擴張！「C-3PO」傳奇演員公布5款新盒組：千年鷹號、陸行艇都入列

• Millennium Falcon (千年鷹號)：885片，建議售價100美元。

樂高星際大戰Smart Play宇宙擴張！「C-3PO」傳奇演員公布5款新盒組：千年鷹號、陸行艇都入列

樂高星際大戰Smart Play宇宙擴張！「C-3PO」傳奇演員公布5款新盒組：千年鷹號、陸行艇都入列

眼尖的玩家可能會發現，這台800多片的千年鷹號售價居然只要100美元 (約台幣3200元)，比起以往動輒數百美元的版本便宜許多。原因就在於它沒有隨盒附上Smart Brick。

採用「主機 + 遊戲」的銷售模式

先前首波發表的3款盒組 (黑武士TIE戰機、X-Wing等)屬於「All-in-one」 套裝，因此盒組內直接隨附一顆Smart Brick。

而這次發表的5款新品，雖然內含Smart Tags和對應的智慧人偶，知道該發出什麼聲音或反應，但玩家必須另外購買Smart Brick，或是將手邊既有的Smart Brick拆過來安裝。

更多Mashdigi.com報導：

不只聚焦手機市場！聯發科談ASIC與資料中心佈局：這是我們的「藍海」

OpenAI推出「Frontier」代理管理平台，打造企業級AI的中央指揮塔

讓iPhone 17 Pro更有「徠味」！徠卡推出LUX專用皮革保護殼、支援磁吸手柄