在今年的 CES 2026 展會上，樂高 (LEGO) 與迪士尼 (Disney)、盧卡斯影業 (Lucasfilm) 攜手合作，正式發表名為「LEGO SMART Play」 的全新互動平台。這項技術號稱是自1978年樂高人偶 (Minifigure) 問世以來，樂高「System-in-Play」系統其中一項重大演進。

樂高發表「SMART Play」互動平台，首波結合《星際大戰》、讓積木「動」起來且完全不需要螢幕

不同於過去需要搭配手機App或平板才能進行互動的系列 (如Hidden Side幽靈秘境系列，或是與環球音樂合作推出的VIDIYO系列)，LEGO SMART Play主打「完全無需螢幕」 (screen-free)的開放式實體遊玩體驗。透過全新的硬體元件，可讓靜態的積木組能夠針對玩家動作做出即時反應，進而發出音效或產生光影變化。

樂高發表「SMART Play」互動平台，首波結合《星際大戰》、讓積木「動」起來且完全不需要螢幕

核心技術：SMART Brick智慧積木

LEGO SMART Play的運作核心在於一塊被稱為「SMART Brick」的特殊積木。其尺寸比標準樂高積木略大，但內部卻塞滿了黑科技。

樂高發表「SMART Play」互動平台，首波結合《星際大戰》、讓積木「動」起來且完全不需要螢幕

根據樂高官方說明，這塊智慧積木搭載了客製化晶片，並且整合多種感測元件，包含加速度計 (accelerometers)、光線感測及聲音感測器。此外，它還內建了微型揚聲器與合成器，甚至支援無線充電功能，讓玩家不用頻繁更換電池 。

樂高發表「SMART Play」互動平台，首波結合《星際大戰》、讓積木「動」起來且完全不需要螢幕

除了主機，該系統還包含SMART Tags (智慧標籤)與SMART Minifigures (智慧人偶)。當這些元件與SMART Brick互動時，就能觸發特定的音效或行為模式，讓積木模型彷彿有了生命。

樂高發表「SMART Play」互動平台，首波結合《星際大戰》、讓積木「動」起來且完全不需要螢幕

首波強打：星際大戰經典載具

為了展示這項技術，樂高選擇了最經典的IP合作，將以《星際大戰》 (Star Wars)作為首發陣容。首波將推出三款「All-In-One」盒組，每組皆附帶SMART Brick、充電器，以及對應的智慧人偶與標籤。

樂高發表「SMART Play」互動平台，首波結合《星際大戰》、讓積木「動」起來且完全不需要螢幕

• 路克天行者的X-Wing (75423)：這款584片盒組包含路克與莉亞公主的智慧人偶。透過SMART Brick，玩家可以觸發雷射射擊聲、引擎聲，甚至是R2-D2的經典音效，建議售價為99.99美元。

樂高發表「SMART Play」互動平台，首波結合《星際大戰》、讓積木「動」起來且完全不需要螢幕

• 達斯維達的TIE Fighter (75421)：包含473片積木與達斯·維達智慧人偶。SMART Brick能重現鈦戰機標誌性的雙離子引擎轟鳴聲，讓玩家重演帝國軍的經典戰役 ，建議售價為69.99美元。

樂高發表「SMART Play」互動平台，首波結合《星際大戰》、讓積木「動」起來且完全不需要螢幕

• 死星王座對決 & A-Wing (75427)：這是首波最大型的盒組，共有962片，場景重現《絕地大反攻》中的經典對決，包含達斯維達、路克與白卜庭皇帝三款智慧人偶，玩家可以解鎖光劍揮舞的嗡嗡聲，甚至還能聽到經典的「帝國進行曲」 (The Imperial March)配樂，建議售價為159.99美元。

樂高發表「SMART Play」互動平台，首波結合《星際大戰》、讓積木「動」起來且完全不需要螢幕

上市資訊

樂高SMART Play系列預計將在2026年3月1日於全球指定市場正式上市，並且將從1月9日開放預購，樂高也承諾未來將持續透過更新與新產品擴展此平台的功能。

分析觀點：回歸「玩」的本質

樂高SMART Play系列的推出，解決了近年來「實體玩具數位化」的一大痛點：螢幕綁架。

過去樂高嘗試過多種與App連動的玩法，雖然有趣，但往往讓孩子的目光從積木轉移到了平板螢幕上，而App版本的維護壽命也經常是額外問題。

樂高發表「SMART Play」互動平台，首波結合《星際大戰》、讓積木「動」起來且完全不需要螢幕

這次樂高SMART Play系列強調不需搭配螢幕即可遊玩，更將互動運算直接整合在積木本身，讓孩子能專注在手部的組裝與實體的角色扮演上，這無疑更符合家長對於樂高產品的期待。

此外，選擇《星際大戰》作為首發絕對是聰明之舉。光劍的音效、鈦戰機的引擎聲，這些都是粉絲耳熟能詳且極具帶入感的聽覺體驗，能最直觀地展現 SMART Brick 的價值。如果這套系統能像當年的動力組 (Power Functions) 一樣普及，未來的樂高創作將會變得更加熱鬧有趣。

