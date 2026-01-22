樂高馬年活動來了！「新春賽馬場」闖關遊戲進駐台北信義區，2026馬年限定積木與新品搶先看

迎接2026馬年 (丙午年)到來，台灣樂高一年一度的新春重頭戲再次登場！今年活動主題定為「樂高馬上添樂 玩轉新春」，將於1月23日至2月22日在統一時代百貨台北店2樓夢廣場打造期間限定的「樂高新春賽馬場」。現場除了有大型積木體驗與「木頭人」團體闖關遊戲外，更應景推出「80119駿馬奔騰圖」等馬年限定盒組。

▲樂高新春賽馬場登場

新春賽馬場：玩木頭人、拼砌挑戰賽

今年的活動場域設計充滿動感，主打「團體闖關」體驗。現場設置了三大關卡：

• 一馬當先：結合經典「木頭人」遊戲與樂高顆粒尋寶任務，當作暖身起跑。

▲闖關前要先配戴人偶馬頭套

▲找出指定動物，並且將其帶到指定位置即可通關

• 馬力十足&駿馬識途：透過骰子賽道遊戲，考驗參賽者的速度與策略。

▲投擲可自行拼砌點數的骰子，通過賽道即可通關

• 馬到成功：終極拼砌挑戰，象徵步步高升的好寓意。

▲透過拼砌水管，順利連成一條通路即可過關

此外，每逢週末還會舉辦「馬不停蹄」拼砌競賽，讓親子與樂高迷們在限時壓力下比拼創意。現場更規劃「瑞馬獻春」展示空間與期間限定的花藝工坊，邀請浪花花藝與樂高達人教大家用積木拼出專屬的新春居家擺飾。

▲「瑞馬獻春」展示空間

▲期間限定的花藝工坊

馬年限定新品：會動的水墨畫與鞭炮

配合生肖年，樂高也同步發售了兩款充滿東方年味的盒組：

• 80119 駿馬奔騰圖：這組相當有創意，背景是象徵「馬到成功」的水墨畫布，前方擺設4匹積木馬。最特別的是透過轉動把手，馬匹會動起來，呈現從畫中奔騰而出的視覺效果，建議售價新台幣3399元。

▲80119 駿馬奔騰圖

• 80118 迎福鞭炮：內建機關，移動時會發出「劈啪」聲響，還能打開揭示內部的財神爺與放鞭炮場景，相當喜氣，建議售價新台幣2799元。

▲80118 迎福鞭炮

小樂現身年貨大街，滿額贈好禮整理

除了百貨廣場，樂高人氣角色「小樂」也將於2月6日至8日快閃台北年貨大街。現場將舉辦「樂高擲筊挑戰」，只要用樂高拼成的筊杯擲出聖筊，就能獲得限定春聯。

▲百貨廣場讓小孩能接觸樂高拼砌趣味

而在活動期間 (1/23 - 2/22)，樂高也祭出了多重滿額贈禮，不想錯過限定周邊的粉絲可以留意以下門檻：

• 任意消費：憑闖關卡消費即贈「樂高迷你小馬積木組」。

▲樂高迷你小馬積木組

• 消費滿新台幣1200元：加贈「馬年限定紅包組」。

• 消費滿新台幣2800元：加贈「40779 馬年限定積木組」 (這組通常是最搶手)。

• 消費滿新台幣3800元：加贈「樂高經典人偶隨行杯」。

▲馬年限定紅包組、馬年限定積木組、樂高經典人偶隨行杯，以及參加活動會獲得的刮刮卡

• 消費滿新台幣5800元：加贈「樂高四輪拉桿車」。

▲樂高四輪拉桿車

