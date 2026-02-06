徠卡發表支援徠卡LUX app與手柄的iPhone 17 Pro系列手機殼

看膩了市售的防摔保護殼了嗎？徠卡相機公司在新春前夕發表專為iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max設計的全新徠卡LUX手機殼，支援MagSafe、甚至支援徠卡LUX手柄，讓徠卡粉絲可以為自己手上的 iPhone 換上柔軟安全的緩衝保護殼之餘、又可以透過徠卡LUX app 輕鬆用 iPhone 拍出徠味。

徠卡相機公司稍早宣布推出適用於iPhone 17 Pro和iPhone 17 Pro Max的全新徠卡LUX手機殼，手機殼側邊的黑色鋁製按鍵採精密加工，機殼內包覆含環保再生材質的超細纖維面料，可為iPhone提供柔軟安全的緩衝保護，外觀上採用皮革設計，上面有著徠卡公司低調的標誌，恰巧可與徠卡LUX手柄搭配，透過簡潔造型詮釋徠卡一貫的設計哲學。

此外，全新徠卡LUX手機殼選用優質黑色皮革支援MagSafe技術，除了支援市售MagSafe充電方案，也支援蘋果及第三方磁吸配件，包括徠卡自家推出的LUX手柄，結合之下可確保隨手拍攝時的穩定性，搭配徠卡LUX應用程式還能輕鬆拍出「徠味」。

全新徠卡LUX手機殼即日起在部分徠卡專賣店、徠卡線上商店以及授權經銷商處正式發售，官方售價NTD 3,250元。