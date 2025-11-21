徠卡稍早宣布推出 Q 系統第二代黑白相機「Q3 Monochrom」。這款相機延續了徠卡對於純粹黑白攝影的堅持，移除了彩色濾鏡陣列，專注於捕捉光影與細節。除了硬體規格的升級，外觀上也採用了更為低調的設計語言。

徠卡Q3 Monochrom登台，6000萬畫素專用黑白感光元件、移除「可樂標」低調設計

專用黑白感光元件，ISO 可達 20 萬

作為 Q 系統的黑白特化版，Q3 Monochrom 搭載了專用的 BSI CMOS 黑白感光元件。由於僅捕捉亮度資訊、無需色彩濾鏡，官方強調其能提供更卓越的清晰度與動態範圍。

該感光元件具備 6000 萬畫素，並且支援三倍解析度技術 (Triple Resolution Technology)，使用者可依需求選擇以 6000 萬、3600 萬、 1800 萬畫素格式拍攝 DNG 或 JPEG 檔案。感光度範圍則涵蓋 ISO 100 至 ISO 200000，搭配經典的 Summilux 28 f/1.7 ASPH. 大光圈鏡頭，即使在微光環境下也能呈現細膩畫質。

在錄影方面，Q3 Monochrom 最高支援 8K 解析度的黑白動態影像錄製，為影像創作者提供獨特的創作工具。

全黑霧面機身，移除經典紅標

在外觀設計上，Q3 Monochrom 走的是極致低調路線。全金屬機身與遮光罩均採用黑色漆面處理，機身蒙皮採用具有獨特紋理的黑色皮革。

最顯著的特徵在於移除了機身正面的紅色徠卡標誌 (可樂標)，同時機頂上的「Monochrom」等刻字也改為低調的黑色或灰色填色，讓整體視覺更為隱蔽，適合紀實攝影使用，機身同時具備 IP52 防塵防潑水等級。

導入 CAI 內容憑證，確保影像真實性

Q3 Monochrom 繼承了 Q3 的電子性能，包含 576 萬畫素 OLED 電子觀景窗、可翻折觸控螢幕、混合自動對焦系統以及 17cm 微距模式。

值得一提的是，這是首款支援「內容憑證」 (Content Credentials)技術的 Q 系統相機。該技術符合內容真實性倡議 (CAI) 標準，可為拍攝的圖檔添加數位簽章，以防篡改的方式驗證影像來源與後續修改歷程，保障新聞與紀實攝影的可信度。

上市資訊

徠卡 Q3 Monochrom 即日起於全球徠卡專賣店、線上商店及授權經銷商處正式發售，建議零售價為新台幣 23萬3000 元，同步推出的配件還包含與機身同款覆皮的無線充電手柄、紅色濾鏡等多款專屬配件。

