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Lenovo發表ThinkStation P4旗艦工作站 強大功能一次看

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記者李鴻典／台北報導

Lenovo推出全球首款結合最新AMD Ryzen PRO 9000系列處理器、NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell工作站版本系列GPU，以及先進散熱設計與高擴充彈性設計的ThinkStation P4工作站，全面兼顧 AI 運算效能、穩定效率與未來升級需求，協助專業人士因應日益複雜的工作流程。

Lenovo推出全新ThinkStation P4工作站，全面兼顧AI運算效能、穩定效率與未來升級需求，協助專業人士因應日益複雜的工作流程。
Lenovo推出全新ThinkStation P4工作站，全面兼顧AI運算效能、穩定效率與未來升級需求，協助專業人士因應日益複雜的工作流程。

這款 30L 工作站的核心搭載 AMD Ryzen PRO 9000 系列處理器，專為高負載的專業工作需求所設計，提供卓越的效能與運作效率。部分機型更首度於專業級產品線中導入 AMD 3D V-Cache 技術，在處理複雜且資料密集型應用程式時，加快資料存取速度，進一步提升整體運算能力。

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Lenovo ThinkStation P4 提供多款獨立顯示卡的配置選擇，包括 NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell 工作站版本 GPU 與 RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q 工作站版本 GPU，展現頂尖的運算實力與 AI 處理效能。此外，該工作站最高支援 256GB DDR5 記憶體，並配備專為高階 AMD Ryzen PRO 9000 處理器打造的先進液冷散熱設計，即使長時間執行 3D 動畫、影像編輯與合成、CAD、BIM、實體建模、模擬、渲染與軟體開發等高負載任務，仍能維持低溫、安靜且穩定的效能表現。

ThinkStation P4在效能與價值之間取得出色的平衡，全面滿足工程師、設計師、建築師及創作者等專業人士的多元需求。
ThinkStation P4在效能與價值之間取得出色的平衡，全面滿足工程師、設計師、建築師及創作者等專業人士的多元需求。

Lenovo ThinkStation P4 憑藉強大的裝置端 AI 運算能力，支援更快速的推理、模擬與資料密集型工作流程。無需依賴雲端連線，不僅能避免延遲問題，還能解鎖全新層次的生產力，為建築、工程、汽車、製造、媒體娛樂、金融、教育等產業的專業人士帶來更高效率的工作體驗。

為因應多元升級需求並降低企業長期維護成本，全新 ThinkStation P4 支援 PCIe Gen 5 並配備 4 個擴充插槽。儲存方面採用混合式架構，最高支援 6 個硬碟裝置，並結合 M.2 Gen5 SSD 與大容量 HDD 選項。此外，亦提供豐富連接埠選擇，包括 USB-C（20Gbps）、DisplayPort 2.0 與整合式 2.5Gb 乙太網路等，滿足多元專業工作需求。

ThinkStation P4配備專為高階處理器打造的先進液冷散熱設計，即使長時間執行高負載任務，仍能維持低溫、安靜且穩定的效能表現。
ThinkStation P4配備專為高階處理器打造的先進液冷散熱設計，即使長時間執行高負載任務，仍能維持低溫、安靜且穩定的效能表現。

ThinkStation P4 也搭載 Lenovo ThinkShield 安全防護解決方案，透過硬體與韌體層級的防護技術，提供嚴密的端到端一站式保護機制。憑藉此方案，ThinkStation P4 自動具備 BIOS 級防護、安全清除以及整合式隱私控制功能，有效保障敏感資料並確保企業級的資訊安全。

同時，ThinkStation P4通過多項ISV 認證，涵蓋 AVID、Altair、Autodesk、ANSYS、Bentley、Dassault、Nemetschek、PTC 與 Siemens 等頂尖專業應用軟體，確保最佳化效能與穩定性。ThinkStation P4 的主機外殼採用回收材料製成，包括 95% PCC ABS 塑膠與 16% 再生鋼材，並取得 EPEAT Gold 註冊、ENERGY STAR 9.0 與 TCO Certified 10 認證。

ThinkStation P4搭載Lenovo ThinkShield安全防護解決方案，透過硬體與韌體層級的防護技術，提供嚴密的端到端一站式保護機制。
ThinkStation P4搭載Lenovo ThinkShield安全防護解決方案，透過硬體與韌體層級的防護技術，提供嚴密的端到端一站式保護機制。

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