聯想推動混合式AI優勢，攜手NVIDIA、F1與FIFA展示「代理式AI」落地應用

在今年CES 2026期間，聯想選擇在拉斯維加斯著名地標Sphere舉辦Tech World活動，董事長暨執行長楊元慶以「混合式AI優勢」 (Hybrid AI Advantage)為核心，一口氣揭曉了從個人消費端到企業基礎設施的全面佈局。除了推出名為「Lenovo Qira」的個人AI超級代理人服務，更宣佈與NVIDIA、Formula 1，以及FIFA展開深度合作，透過液冷技術與邊緣運算，將AI真正落實到賽車場、足球場與企業資料中心。

個人化AI新體驗：Lenovo Qira與創新概念裝置

為了實現「One AI, multiple devices」 (單一AI對應所有裝置使用)的願景，聯想宣布推出名為「Lenovo Qira」的個人AI系統。這款AI代理人服務能跨越聯想旗下PC與Motorola品牌手機運作，具備感知與主動回應能力。使用者可以透過自然語言與Lenovo Qira互動，它能基於個人知識庫 (Personal Knowledge Base)與使用情境，主動協調應用程式與工作流程。

在硬體方面，聯想展示多款概念性產品，包括ThinkPad Rollable XD捲軸筆電概念機、Lenovo AI Glasses智慧眼鏡，以及整合雙ThinkStation PGX工作站的Project Kubit個人AI Hub。

此外，Motorola也推出了新款旗艦折疊手機razr fold，具備8.1吋大螢幕，並且支援AI繪圖功能。

針對現有產品線，聯想更宣布擴大與Intel合作的Aura Edition AI PC陣容，包含ThinkPad X1與Yoga系列，主打Smart Modes與Smart Share等跨裝置AI功能。

企業端變革：攜手NVIDIA打造「吉瓦級」AI工廠

在企業運算領域，楊元慶與NVIDIA執行長黃仁勳共同宣佈推出「Lenovo AI Cloud Gigafactory」計畫，這項合作將協助雲端服務供應商以「週」為單位 (而非數月)快速佈署吉瓦 (Gigawatt)等級的AI運算中心。

該計畫將導入NVIDIA的Blackwell Ultra架構與Rubin運算平台，並且結合聯想獨家的Neptune液冷技術。其中，NVIDIA GB300 NVL72系統將於單一液冷機櫃內整合72顆Blackwell Ultra GPU與36顆Grace CPU，大幅提升「Time-to-First-Token」 (TTFT,產生第一組詞元時間)的生成速度與能源效率。

此外，聯想也發表了全新的Lenovo Agentic AI解決方案與xIQ交付平台，提供企業從AI代理開發、佈署到治理的全生命週期服務，協助企業解決AI落地時面臨的複雜度問題。

運動科技應用：F1液冷散熱與FIFA AI戰術分析

聯想也展示其AI技術如何在頂級運動賽事中發揮關鍵作用。

在Formula 1賽事方面，聯想宣佈將Neptune液冷技術導入F1位於英國比金山 (Biggin Hill)的媒體與技術中心 (M&TC)。這套系統將用於冷卻負責處理F1直播訊號與AI系統的ThinkSystem SD665-N V3伺服器，能在提升運算效能的同時，可降低最高達40%的電力消耗，協助F1達成2030年淨零碳排的目標。

而在與FIFA合作部分，雙方共同推出了「Football AI Pro」。這是一款基於聯想AI工廠打造的足球知識助理，能讓教練、球員與分析師透過自然語言查詢龐大的賽事數據。系統能即時生成戰術分析、透過3D球員虛擬替身 (Avatar)進行演練，甚至預測戰術變化的效果。

此外，針對2026年的世界盃，聯想也將提供支援裁判視角 (Referee View)的AI穩定技術，以及輔助越位判決的3D Avatar系統。

分析觀點

從聯想今年的Tech World活動可以觀察到，聯想的策略已從單純的「銷售硬體」轉向「AI解決方案服務商」。無論是消費端的Qira，還是企業端的代理式AI (Agentic AI)，聯想都在強調「代理人」 (Agent)的概念——即AI不再只是被動回答問題，而是能主動感知、決策並執行任務。

特別是與NVIDIA的合作，顯示出聯想在高階AI伺服器市場的野心，試圖利用其在Neptune散熱技術與供應鏈製造的優勢，解決目前AI資料中心面臨的「能耗」與「佈署速度」兩大痛點。而F1與FIFA的合作案例，則是用最直觀的方式向市場證明：聯想的AI技術已經準備好應對高流量、高即時性的嚴苛場景。

