聯想除了發表多款整合AI功能的PC與手機新品外，更持續探索穿戴裝置的可能性，在此次CES 2026舉辦的Tecch World活動上揭曉一款名為「Lenovo AI Glasses Concept」的智慧眼鏡概念設計。這款裝置強調能與使用者的工作流程深度整合，並透過輕量化設計與AI輔助，改變使用者與環境互動方式。

聯想展示AI智慧眼鏡概念設計，整合Qira平台與提詞機功能

外型神似普通眼鏡，僅重45公克

相較於過往許多AR眼鏡厚重的外型，Lenovo AI Glasses Concept走的是極致輕量化路線。其外觀設計相當接近標準眼鏡，與Meta的Ray-Ban智慧眼鏡相似。但重量僅約45公克，意味著佩戴較不會感到負擔。

廣告 廣告

為了維持輕巧與續航，這款眼鏡採用了無線連接方式，將大部分的繁重運算工作交由無線連接的智慧型裝置 (如手機或PC)處理。官方數據顯示，其電池續航力可達8小時，足以應付一整天標準工時的使用需求。

聯想展示AI智慧眼鏡概念設計，整合Qira平台與提詞機功能

聯想展示AI智慧眼鏡概念設計，整合Qira平台與提詞機功能

導入Qira AI平台：即時翻譯與通知摘要

在軟體應用方面，這款概念眼鏡深度整合Lenovo與Motorola品牌推出的統一AI平台「Qira」。

藉由Qira的運算能力，Lenovo AI Glasses Concept能提供次毫秒級 (sub-millisecond) 的即時翻譯與智慧影像辨識功能。此外，針對現代人資訊過載的問題，眼鏡也內建了名為「Catch Me Up」的AI功能，能自動彙整來自各個裝置的通知訊息，並且生成簡短摘要，讓使用者無需頻繁查看手機也能掌握重要資訊。

聯想展示AI智慧眼鏡概念設計，整合Qira平台與提詞機功能

內建提詞機與音樂播放功能

除了被動接收資訊，這款眼鏡也具備實用的生產力工具。聯想特別展示其內建的提詞機軟體 (Teleprompter) 功能，這對於內容創作者、演講者或需要進行簡報的商務人士來說極具吸引力。

操作方面，眼鏡支援觸控與語音指令，並且內建揚聲器，可作為開放式耳機進行音樂播放。

聯想展示AI智慧眼鏡概念設計，整合Qira平台與提詞機功能

目前仍僅為概念設計

由於Lenovo AI Glasses Concept目前仍定位為「概念設計」，聯想尚未透露具體的量產計畫或建議售價。不過，依照聯想過往在CES展示概念機的慣例，這項產品更多是為了展示其對「個人AI穿戴」的技術佈局與願景想像、，未必會直接以現有形式進入消費市場。

更多Mashdigi.com報導：

Rokid發表無螢幕AI智慧眼鏡「Style」，僅38.5公克重、支援多種LLM模型、強調全天候配戴舒適感

繼OnePlus之後，realme同樣以子品牌形式回歸OPPO體系

Arm揭示兩大AI核心趨勢：實體AI與邊緣AI加速融合，驅動從自動駕駛到穿戴裝置的智慧革新