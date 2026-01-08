聯想揭曉「Qira」AI超級代理人，同步亮相捲軸螢幕概念筆電等多項概念設計產品

延續「Smarter AI for All」的願景，聯想在CES 2026期間展現了將AI從「單一功能」轉向「全面代理」的野心。除了發表橫跨ThinkPad、Yoga、Legion與Motorola的全系列新品外，最受矚目的莫過於全新的個人AI超級代理人系統「Lenovo Qira」，以及多款極具未來感的概念裝置。

Lenovo Qira：跨裝置的「個人環境智慧系統」

不同於過去僅存在於單一裝置的AI助理，聯想此次推出的「Lenovo Qira」 (在Motorola裝置上則被稱為Motorola Qira) 將定義為「個人環境智慧系統」(Personal Ambient Intelligence System)。

Qira的核心概念在於「跨裝置的一致性」與「主動式環境感知」，能作為一個底層的智慧層，在PC、手機、平板與穿戴裝置間流動。使用者可以在電腦上開始一項工作，並且在手機上無縫接續，而Qira會記住當下的脈絡與進度。

聯想強調Qira建立在「隱私優先」的混合AI架構上，並且能與Expedia等第三方服務整合，主動提供建議並執行任務。例如，它能根據行程自動規劃差旅，而非僅僅是回答問題，這意味聯想正式進入「Agentic AI」 (代理型AI) 的時代。

概念產品：捲軸螢幕與AI穿戴的未來

聯想歷年來在CES展示概念機往往是技術展演的重頭戲，今年也不例外：

• ThinkPad Rollable XD Concept：這是對可捲動螢幕技術的進一步探索，這款概念筆電能動態延展螢幕尺寸，適應不同的多工需求，試圖在便攜性與大螢幕工作之間取得平衡。

• Legion Pro Rollable Concept：將捲軸技術應用於電競領域，讓螢幕比例能隨遊戲類型切換，提供更極致的沉浸感。

• Lenovo Personal AI Hub (Project Kubit)：一款邊緣運算AI裝置，將高效能AI運算帶到使用者身邊，作為多裝置間的溝通橋樑。

• 由312 Labs研發的穿戴式AI伴侶概念，展示了單一智慧體如何在Lenovo Qira生態系中跨裝置運作。

Legion Gaming：SteamOS助攻，Legion Go Gen 2登場

在遊戲領域，最大的驚喜來自Legion Go Gen 2。聯想宣佈這款掌機將以Valve的SteamOS作業系統運作，意味聯想將結合其硬體優勢與Valve在掌機作業系統上的優化，試圖解決Windows掌機在操作介面與休眠續航上的痛點，這無疑將對掌機市場造成巨大衝擊。

此外，Legion與LOQ系列也全面更新，不僅提升效能，更強調裝置的靈活性與沉浸感。

ThinkPad商用機種：Space Frame架構與Aura Edition

商用筆電部分，聯想針對旗艦款ThinkPad X1 Carbon Gen 14與X1 2-in-1 Gen 11額外推出與Intel合作的「Aura Edition」版本。

這兩款新機採用了突破性的「Space Frame」設計，不僅改變內部結構，更允許將組件配置於主機板兩側，使得內部散熱效率提升20%，並且讓維修變得更簡單，包含電池、鍵盤、連接埠都能以模組化形式更換，規格上則均搭載Intel Core Ultra X7 Series 3處理器。

另外，針對追求極致效能的用戶，聯想推出ThinkPad X9 15p Aura Edition，這是一款配備15.3吋2.8K OLED螢幕、搭載Intel Core Ultra X9 Series 3處理器與Arc GPU的行動工作站等級機種，機身採用全鋁合金切削製成。

而ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist則將去年的「自動旋轉螢幕」概念正式量產化。透過電動轉軸，螢幕可自動追蹤使用者位置或根據模式旋轉，展現了AI與機械結構的結合。

消費端Yoga機種更新：RTX 50系列顯示卡進駐，創作力再升級

針對創作者與高階消費者，Yoga 系列迎來了大幅更新：

• Yoga Pro 9i Aura Edition：搭載最新NVIDIA GeForce RTX 5070 GPU與Intel Core Ultra 9處理器，支援NVIDIA DLSS 4技術。最大亮點是新增了 Force Pad，這塊觸控板同時也是繪圖板，可搭配Yoga Pen Gen 2手寫筆進行精細繪圖。

• Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition：主打極致輕薄，重量不到1公斤 (975公克)，卻依然搭載Intel Core Ultra X9系列處理器。

• Yoga AIO i Aura Edition：32吋4K OLED一體機，具備環境感知燈效，將螢幕與居家擺設融為一體。

此外，Lenovo 也更新了IdeaPad Pro 5i與搭載Qualcomm Snapdragon X2運算平台的IdeaPad Slim 5x，滿足不同預算的AI PC需求。

上市資訊

• ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition與X9 15p預計於2026年第一季上市，建議售價從1999美元起跳。

• ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist預計今年6月上市，售價為1649美元起跳。

• Yoga Pro 9i Aura Edition預計今年第二季上市，售價為1899.99美元起跳。

• Legion Go Gen 2與Lenovo Qira的具體上線時間與細節將於後續公佈。

作為FIFA官方技術合作夥伴，聯想也宣佈將推出一系列FIFA World Cup 26特別版裝置，涵蓋ThinkPad、Yoga 與 Motorola 手機，以此紀念即將到來的體育盛事。

