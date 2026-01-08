Mashdigi

延續「Smarter AI for All」的願景，聯想在CES 2026期間展現了將AI從「單一功能」轉向「全面代理」的野心。除了發表橫跨ThinkPad、Yoga、Legion與Motorola的全系列新品外，最受矚目的莫過於全新的個人AI超級代理人系統「Lenovo Qira」，以及多款極具未來感的概念裝置。

聯想揭曉「Qira」AI超級代理人，同步亮相捲軸螢幕概念筆電等多項概念設計產品
聯想揭曉「Qira」AI超級代理人，同步亮相捲軸螢幕概念筆電等多項概念設計產品

Lenovo Qira：跨裝置的「個人環境智慧系統」

不同於過去僅存在於單一裝置的AI助理，聯想此次推出的「Lenovo Qira」 (在Motorola裝置上則被稱為Motorola Qira) 將定義為「個人環境智慧系統」(Personal Ambient Intelligence System)。

聯想揭曉「Qira」AI超級代理人，同步亮相捲軸螢幕概念筆電等多項概念設計產品
聯想揭曉「Qira」AI超級代理人，同步亮相捲軸螢幕概念筆電等多項概念設計產品

Qira的核心概念在於「跨裝置的一致性」與「主動式環境感知」，能作為一個底層的智慧層，在PC、手機、平板與穿戴裝置間流動。使用者可以在電腦上開始一項工作，並且在手機上無縫接續，而Qira會記住當下的脈絡與進度。

聯想強調Qira建立在「隱私優先」的混合AI架構上，並且能與Expedia等第三方服務整合，主動提供建議並執行任務。例如，它能根據行程自動規劃差旅，而非僅僅是回答問題，這意味聯想正式進入「Agentic AI」 (代理型AI) 的時代。

聯想揭曉「Qira」AI超級代理人，同步亮相捲軸螢幕概念筆電等多項概念設計產品
聯想揭曉「Qira」AI超級代理人，同步亮相捲軸螢幕概念筆電等多項概念設計產品

概念產品：捲軸螢幕與AI穿戴的未來

聯想歷年來在CES展示概念機往往是技術展演的重頭戲，今年也不例外：

ThinkPad Rollable XD Concept：這是對可捲動螢幕技術的進一步探索，這款概念筆電能動態延展螢幕尺寸，適應不同的多工需求，試圖在便攜性與大螢幕工作之間取得平衡。

聯想揭曉「Qira」AI超級代理人，同步亮相捲軸螢幕概念筆電等多項概念設計產品
聯想揭曉「Qira」AI超級代理人，同步亮相捲軸螢幕概念筆電等多項概念設計產品

Legion Pro Rollable Concept：將捲軸技術應用於電競領域，讓螢幕比例能隨遊戲類型切換，提供更極致的沉浸感。

聯想揭曉「Qira」AI超級代理人，同步亮相捲軸螢幕概念筆電等多項概念設計產品
聯想揭曉「Qira」AI超級代理人，同步亮相捲軸螢幕概念筆電等多項概念設計產品

Lenovo Personal AI Hub (Project Kubit)：一款邊緣運算AI裝置，將高效能AI運算帶到使用者身邊，作為多裝置間的溝通橋樑。

聯想揭曉「Qira」AI超級代理人，同步亮相捲軸螢幕概念筆電等多項概念設計產品
聯想揭曉「Qira」AI超級代理人，同步亮相捲軸螢幕概念筆電等多項概念設計產品

• 由312 Labs研發的穿戴式AI伴侶概念，展示了單一智慧體如何在Lenovo Qira生態系中跨裝置運作。

Legion Gaming：SteamOS助攻，Legion Go Gen 2登場

在遊戲領域，最大的驚喜來自Legion Go Gen 2。聯想宣佈這款掌機將以Valve的SteamOS作業系統運作，意味聯想將結合其硬體優勢與Valve在掌機作業系統上的優化，試圖解決Windows掌機在操作介面與休眠續航上的痛點，這無疑將對掌機市場造成巨大衝擊。

此外，Legion與LOQ系列也全面更新，不僅提升效能，更強調裝置的靈活性與沉浸感。

聯想揭曉「Qira」AI超級代理人，同步亮相捲軸螢幕概念筆電等多項概念設計產品
聯想揭曉「Qira」AI超級代理人，同步亮相捲軸螢幕概念筆電等多項概念設計產品

ThinkPad商用機種：Space Frame架構與Aura Edition

商用筆電部分，聯想針對旗艦款ThinkPad X1 Carbon Gen 14與X1 2-in-1 Gen 11額外推出與Intel合作的「Aura Edition」版本。

這兩款新機採用了突破性的「Space Frame」設計，不僅改變內部結構，更允許將組件配置於主機板兩側，使得內部散熱效率提升20%，並且讓維修變得更簡單，包含電池、鍵盤、連接埠都能以模組化形式更換，規格上則均搭載Intel Core Ultra X7 Series 3處理器。

另外，針對追求極致效能的用戶，聯想推出ThinkPad X9 15p Aura Edition，這是一款配備15.3吋2.8K OLED螢幕、搭載Intel Core Ultra X9 Series 3處理器與Arc GPU的行動工作站等級機種，機身採用全鋁合金切削製成。

而ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist則將去年的「自動旋轉螢幕」概念正式量產化。透過電動轉軸，螢幕可自動追蹤使用者位置或根據模式旋轉，展現了AI與機械結構的結合。

聯想揭曉「Qira」AI超級代理人，同步亮相捲軸螢幕概念筆電等多項概念設計產品
聯想揭曉「Qira」AI超級代理人，同步亮相捲軸螢幕概念筆電等多項概念設計產品

消費端Yoga機種更新：RTX 50系列顯示卡進駐，創作力再升級

針對創作者與高階消費者，Yoga 系列迎來了大幅更新：

Yoga Pro 9i Aura Edition：搭載最新NVIDIA GeForce RTX 5070 GPU與Intel Core Ultra 9處理器，支援NVIDIA DLSS 4技術。最大亮點是新增了 Force Pad，這塊觸控板同時也是繪圖板，可搭配Yoga Pen Gen 2手寫筆進行精細繪圖。

聯想揭曉「Qira」AI超級代理人，同步亮相捲軸螢幕概念筆電等多項概念設計產品
聯想揭曉「Qira」AI超級代理人，同步亮相捲軸螢幕概念筆電等多項概念設計產品

Yoga Slim 7i Ultra Aura Edition：主打極致輕薄，重量不到1公斤 (975公克)，卻依然搭載Intel Core Ultra X9系列處理器。

Yoga AIO i Aura Edition：32吋4K OLED一體機，具備環境感知燈效，將螢幕與居家擺設融為一體。

此外，Lenovo 也更新了IdeaPad Pro 5i與搭載Qualcomm Snapdragon X2運算平台的IdeaPad Slim 5x，滿足不同預算的AI PC需求。

上市資訊

• ThinkPad X1 Carbon Gen 14 Aura Edition與X9 15p預計於2026年第一季上市，建議售價從1999美元起跳。

• ThinkBook Plus Gen 7 Auto Twist預計今年6月上市，售價為1649美元起跳。

• Yoga Pro 9i Aura Edition預計今年第二季上市，售價為1899.99美元起跳。

• Legion Go Gen 2與Lenovo Qira的具體上線時間與細節將於後續公佈。

作為FIFA官方技術合作夥伴，聯想也宣佈將推出一系列FIFA World Cup 26特別版裝置，涵蓋ThinkPad、Yoga 與 Motorola 手機，以此紀念即將到來的體育盛事。

聯想揭曉「Qira」AI超級代理人，同步亮相捲軸螢幕概念筆電等多項概念設計產品
聯想揭曉「Qira」AI超級代理人，同步亮相捲軸螢幕概念筆電等多項概念設計產品
聯想揭曉「Qira」AI超級代理人，同步亮相捲軸螢幕概念筆電等多項概念設計產品
聯想揭曉「Qira」AI超級代理人，同步亮相捲軸螢幕概念筆電等多項概念設計產品
聯想揭曉「Qira」AI超級代理人，同步亮相捲軸螢幕概念筆電等多項概念設計產品
聯想揭曉「Qira」AI超級代理人，同步亮相捲軸螢幕概念筆電等多項概念設計產品

