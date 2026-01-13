LEO王升格當男主角！黃迪揚原來有「饒舌魂」挑戰台灣首部嘻哈電影

《誰先愛上他的》導演許智彥推出第一部獨立執導長片《嘻哈糶手》，由金曲歌王LEO王首度擔綱男主角，攜手金鐘獎最佳男配角黃迪揚飆戲，日前舉辦開鏡儀式。為了打造最純正的嘻哈聽覺與視覺雙重饗宴，劇組不僅力邀金曲製作人李權哲操刀電影音樂，更將有數名「重量級饒舌人物」客串演出。

黃迪揚的精湛演技廣為人知，卻鮮少曝光他深厚的「饒舌魂」，他透露早在高中時期就是MC HotDog（熱狗）的粉絲，曾為了校慶演出苦練饒舌、自己填詞並下載Beat創作，「那時候不會唱歌，就學熱狗寫有押韻的歌詞，還去別校演出。」

所以兩、三年前看到金馬創投出現「嘻哈結合魚市場」的題材時，黃迪揚就已經心癢難耐，「當時我就在想，要是劇組找我，我會不會是演那個饒舌歌手？」因此收到劇組邀約時，他不僅立刻答應，甚至在第一次與導演面談就把印章帶到現場，隨時準備簽約，深怕錯失機會，但揭曉角色之後，他笑說：「沒想到我演的是『嘻哈歌手的好朋友』，但勉強也有跟嘻哈沾上一點邊啦！」

《嘻哈糶手》黃迪揚和戴雅芝飾演父女。（圖／英傑哆影業股份有限公司提供）

LEO王坦言，跨界演戲對他而言是一大挑戰，「一開始真的沒什麼自信，猶豫了快一年。」除了導演與好友的鼓勵外，製作公司也特別安排預先試拍，跟大家一起排戲，與黃迪揚之間自然生成的即興反應，讓他逐漸感受到表演的魅力與挑戰，「那種不照本宣科、必須當下反應的狀態，很刺激，也很好玩。」讓他放下擔憂，決定放手一搏。

作為台灣第一部以嘻哈文化為核心的電影，許智彥導演將視角對準了漁港的靈魂人物「糶手」。糶手是傳統漁市中，負責快速喊價、拍賣的靈魂人物，此起彼落的快嘴節奏，與嘻哈音樂中強調押韻、節奏感與表達自我的饒舌有著異曲同工之妙。

許智彥感性分享，他心目中的嘻哈電影並非只是街頭痞子印象，「嘻哈仔其實跟一般人一樣，只是用不同的方式表達情感。」電影核心精神定調為「放棄才真的輸了」，希望傳達「壞經驗也能成為好經驗」的正面價值，引領觀眾在混亂的生活中尋找真實的自我。

《嘻哈糶手》演員出席開鏡儀式，左起為黃迪揚、戴雅芝、李鈺婕、袁子芸、LEO王。（圖／英傑哆影業股份有限公司提供）

其他演員包括以短片《泳夜》獲得金片子最佳女演員獎的戴雅芝，她為此受訓饒舌長達半年；二度闖進坎城影展的袁子芸也驚喜加盟；以及台北電影節非常新人李鈺婕。本片五木、潤少、顏冠希、Multiverse Music、DJ賴皮、李紅、楊少文與陳季霞等嘻哈全明星陣容熱血力挺。

《嘻哈糶手》劇情描述，講述吳志榮（LEO王 飾）來到漁港，與多年不見的老友、也是單親爸爸的傻光（黃迪揚 飾）重聚。吳志榮的特立獨行，意外吸引了傻光正值叛逆期的女兒Fish（戴雅芝 飾），讓她從班上的邊緣人，一路變身為在合唱團比賽中大放異彩的主唱。這對身分迥異的「老友」與「父女」，在家庭代溝、社會偏見與自我認同的衝突中，將透過嘻哈文化重新尋找連結，交織出一場有笑有淚的成長冒險。

《嘻哈糶手》舉行開鏡儀式，揮灑創意大玩噴漆。（圖／英傑哆影業股份有限公司提供）

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 許瑞麟／台北報導