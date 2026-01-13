LEO王回歸拍饒舌電影 猶豫1年才點頭當《嘻哈糶手》
曾以電影《誰先愛上他的》入圍金馬獎8項大獎的導演許智彥，推出首部獨立執導長片、台灣首部「嘻哈音樂電影」《嘻哈糶手》，由金曲歌王LEO王首度擔綱男主角，攜手金鐘獎最佳男配角黃迪揚共同飆戲，大膽將即將沒落的魚市「糶（ㄊㄧㄠˋ）手」叫賣文化與嘻哈饒舌結合。
首度擔任電影男主角的LEO王，在片中飾演剛出獄的失意饒舌歌手吳志榮，從台北來到偏鄉漁港投靠老友傻光（黃迪揚飾）。LEO王坦言，跨界演戲對他而言是一大挑戰：「一開始真的沒什麼自信，猶豫了快1年。」
黃迪揚的精湛演技廣為人知，卻鮮少曝光他深厚的「饒舌魂」，黃迪揚透露，早在高中時期他就是MC HotDog（熱狗）的粉絲，曾為了校慶演出苦練饒舌、自己填詞並下載Beat創作，「那時候不會唱歌，就學熱狗寫有押韻的歌詞，還去別校演出，很嗨很好玩！」
黃迪揚笑說，2、3年前看到金馬創投出現「嘻哈結合魚市場」的題材時，他就已經心癢難耐，「當時我就在想，要是劇組找我，我會不會是演那個饒舌歌手？」因此收到劇組邀約時，黃迪揚不僅立刻答應，甚至在第1次與許智彥面談就把印章帶到現場，隨時準備簽約，深怕錯失機會，但揭曉角色之後，他笑說：「沒想到我演的是『嘻哈歌手的好朋友』，但勉強也有跟嘻哈沾上一點邊啦！」
除了雙金組合領銜主演，本片卡司陣容同樣亮點十足，以短片《泳夜》獲得金片子最佳女演員獎的戴雅芝首度擔綱長片主演，為了真實呈現饒舌態度，她已受訓長達半年，展現極強的韌性與決心；二度闖進坎城影展的實力派女演員袁子芸也驚喜加盟，以及台北電影節非常新人李鈺婕，備受矚目的超新星，表現令人期待。
此外本片更號召嘻哈圈豪華陣容，包括五木、潤少、顏冠希、Multiverse Music、DJ賴皮、李紅、楊少文與陳季霞等嘻哈全明星陣容皆熱血力挺，聯手為電影注入最純正的街頭能量。
