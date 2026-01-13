Leo王、黃迪揚雙金合體 《嘻哈糶手》魚市快嘴變神曲

Leo王跨界當起電影咖，與超愛饒舌音樂的黃迪揚透過嘻哈文化在大銀幕飆戲。（英傑哆影業提供）

曾以《誰先愛上他的》驚豔影壇的導演許智彥，正式宣告推出個人首部獨立執導長片《嘻哈糶手》，這不僅是台灣首部以嘻哈音樂為核心的電影，更將即將沒落的漁港「糶（ㄊㄧㄠˋ）手」叫賣文化與饒舌節奏完美揉合。本片力邀金曲歌王 Leo王首度擔綱男主角，與金鐘男配角黃迪揚同台飆戲。日前以別出心裁的「噴漆」儀式宣告正式開鏡，預計於 2027 年掀起最強音樂電影浪潮。

在片中飾演老友「傻光」的黃迪揚，雖然以精湛演技著稱，私下卻是名副其實的「饒舌老司機」。他透露自高中起就是 MC HotDog（熱狗）的瘋狂粉絲，曾自填詞、自找 Beat 在各校校慶演出。黃迪揚笑稱，早在兩三年前看到金馬創投出現這個題材時就已「心癢難耐」，心裡吶喊著：「要是找我演饒舌歌手該有多好！」 當劇組真正找上門時，黃迪揚為了表達誠意，第一次面談就直接把「印章」帶到現場，擺出「隨時準備簽約」的姿態。雖然最後揭曉角色是「嘻哈歌手的好朋友」，但他依然興奮表示能跟嘻哈沾上邊就已經圓夢，與導演一拍即合。 首度轉戰大銀幕的 Leo王，在片中飾演剛出獄、內心失意的饒舌歌手吳志榮。身為歌王，他對演戲卻顯得十分謹慎，自爆：「一開始真的沒什麼自信，猶豫了快一年才答應。」為了消弭他的不安，製作方還特別安排試拍，讓他在排練中逐漸找回表演的節奏感。Leo王分享，在與黃迪揚對戲時，那種不照本宣科、即興產生的火花讓他深感震撼，這份「當下的真實感」與嘻哈精神不謀而合，讓他決定全心投入角色。

新生代的戴雅芝、袁子芸、李鈺婕為2位嘻哈大叔帶來青春氣息。（英傑哆影業提供）

導演許智彥表示，選擇「糶手」作為切入點，是因為漁市拍賣時那種快速、押韻且具備強烈節奏感的叫賣聲，與饒舌音樂的本質異曲同工。他強調：「嘻哈仔其實跟一般人一樣，只是用不同的方式表達情感。」電影核心精神定調為「放棄才真的輸了」，希望透過漁港生活的混亂與真實，傳達「壞經驗也能成為好經驗」的正能量，讓觀眾在音樂中尋找自我。 除了雙金男主角，新生代演員戴雅芝為飾演叛逆少女 Fish，已接受半年饒舌特訓；實力派演員袁子芸、李鈺婕也驚喜加盟。此外，電影更號召五木、潤少、顏冠希、Multiverse Music、DJ 賴皮、李紅等嘻哈圈全明星陣容力挺。

