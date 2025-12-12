在稍早舉辦的年度遊戲盛會「The Game Awards 2025」上，CAPCOM釋出《惡靈古堡 9：安魂曲》 (Resident Evil Requiem)最新預告片，確認系列人氣角色「里昂·S·甘迺迪」 (Leon S. Kennedy)的再度回歸。

里昂帥氣回歸！《惡靈古堡9：安魂曲》首創FPS/TPS即時切換，確定登上Nintendo Switch 2

雙主角敘事，重返惡夢起點

本作的故事背景似乎意圖為過去的災難畫下句點，劇情描述FBI分析員葛蕾斯 (Grace) 為了調查一具死因不明的屍體，鼓起勇氣前往8年前母親遇害的廢棄飯店。然而，這趟旅程卻意外連結到當年震驚世界的「拉昆市事件」背後真相。

遊戲採用雙主角制，玩家將在葛蕾斯與里昂之間切換。官方強調，葛蕾斯的路線將著重於「令人渾身顫抖的心理恐懼」，而資深特工里昂則將展現其強大的戰鬥技巧，帶來「戰勝死亡的爽快感」。

視角不再選邊站，FPS/TPS隨你切

技術層面上，《惡靈古堡9》帶來了系列最大的革新之一：即時視角切換。

過去玩家往往得在第7、8代的第一人稱 (FPS) 沉浸感，與重製版的第三人稱 (TPS) 視野之間做選擇。而在本作中，CAPCOM終於打破了這個限制，允許玩家在遊戲過程中即時切換視角，兼顧了恐怖氛圍的體驗與動作射擊的精準度。

確定支援Nintendo Switch 2，跨平台陣容強大

發售平台方面也藏有亮點，除了確定登上PlayStation 5、Xbox Series X|S與Steam (PC) 之外，CAPCOM在名單也首度列出支援Nintendo Switch 2，間接證實新作將登上任天堂新機。

