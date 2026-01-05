LeSportsac x Miffy聯名今天上市 讓純真小兔子療癒冬日

LeSportsac x Miffy聯名系列今天上市。（藍鐘提供）

本週的全新開始，在今（5日）熱騰騰推出到的，是LeSportsac x Miffy聯名系列，在荷蘭藝術家Dick Bruna筆下，小兔子Miffy的樸實可愛融合了LeSportsac的輕巧耐用，療癒了今年冬季，也為生活的童趣感添色，多了不同角度看這世界。

聯名系列承襲LeSportsac的經典包款，搭配兩款配色與撞色設計：MIFFY果漾花語呈現Miffy照料果園與植物的日常趣味，大尺寸款式包括奢華大型旅行袋與奢華斜背包，實用又充滿童趣。另一款甜美粉色點綴Miffy的可愛小日常，推出了小型化妝包與隨身小包款，展現迷人的印花特色。

Miffy花果森林大雙面托特包。NT$6,600。（藍鐘提供）

可愛萌臉迷你旅行袋掛飾。NT$2,000。（藍鐘提供）

特別推出的6款專屬限定單品，包括MIFFY花果森林大型雙面托特包、迷你手機袋、方形化妝包、長形化妝包與MIFFY可愛萌臉迷你旅行袋掛飾，讓藝術家為娛樂兒子所創作的角色，以純真與活潑，溫暖這個冷冷的季節。

Miffy花果森林長形化妝包。NT$1,800（藍鐘提供）

Miffy果漾花語奢華大型旅行袋。NT$8,800（藍鐘提供）

