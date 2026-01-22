「Let’s Go 多元文化嘉年華」熱鬧登場 平鎮分館、義民分館以閱讀與體驗推動跨文化交流
【記者 劉蘇梅／桃園 報導】桃園市立圖書館平鎮分館與義民分館於 115 年 1 月至 3 月聯手推出「Let’s Go 多元文化嘉年華」系列活動。這項企劃結合了閱讀延伸、文化體驗與互動學習，目標是帶領市民走進不同族群的日常生活與傳統智慧，透過實際接觸打破文化藩籬，讓圖書館轉化為促進文化理解與社區交流的重要共融場域。
系列活動已於 1 月 17 日由「印尼光影物語」正式揭開序幕，現場結合了印尼傳統皮影戲表演、舞蹈欣賞與文化故事分享，並安排皮影偶手作體驗，讓民眾在光影交織中近距離感受東南亞藝術之美。參與的家長紛紛表示，這種寓教於樂的方式能自然激發孩子對異國文化的興趣，讓整體活動氣氛熱絡，深獲好評。
接續的活動規劃同樣精彩可期，2 月 7 日將舉辦「敲筋－來自泰北的身體療癒生活」，向民眾介紹泰北流傳已久的傳統療癒智慧，透過實際的身體放鬆示範，認識其背後的文化背景；緊接著在 3 月 7 日則推出「越南春節與元宵節」專題，詳細解密越南重要年節的習俗內涵與生活價值，帶領參與者全方位感受鄰近國家的節慶生活美學。
3 月中下旬的活動則聚焦於感官體驗與工藝傳承。3 月 15 日透過「泰味・泰文化」展示泰式料理的烹飪之道，讓民眾從飲食觀察泰國多元族群的生活縮影；3 月 28 日則安排了「魯凱琉璃珠手作」課程，引導大眾透過編織古琉璃珠，理解魯凱族文化中承載的象徵意義與祝福意涵，進而深化對原住民族文化的認識與尊重。
桃園市立圖書館表示，期盼藉由這一系列多元文化嘉年華活動，引領民眾在靜態閱讀之餘，也能透過實體互動與多感官體驗，增進不同族群間的包容度。透過營造共融的文化環境，讓每位參與者都能在圖書館遇見更廣闊的世界。更多活動詳情，請至桃園市立圖書館官方網站（www.typl.gov.tw）查詢，或洽平鎮分館服務專線 03-4572402。(圖：桃園市立圖書館提供)
