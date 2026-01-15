Google宣布，將為旗下的Gemini引入全新的「個人化智慧服務」 (Personal Intelligence) 功能。這項功能允許Gemini安全地連結，並且讀取使用者的Gmail、Google相簿、YouTube等應用程式資訊，透過跨來源的推理能力，提供更貼近使用者個人需求的協助。

讓AI真正懂你！Google Gemini推出「個人化智慧」功能，串聯Gmail與相簿自動找資料

目前該功能以測試版形式，優先向美國地區的Google AI Pro與AI Ultra方案訂閱用戶提供。

跨應用推理：找車牌、規劃行程不用再翻箱倒櫃

Google強調，「個人化智慧服務」的核心優勢在於「跨來源推理」與「細節擷取」。使用者在設定中主動開啟連結後，Gemini就能綜合文字、照片與影片資訊來回答問題。

Google舉了一個相當生活化的例子：當使用者需要更換家中2019年Honda休旅車的輪胎時，Gemini不僅能像一般機器人提供輪胎規格，更能深入Google相簿 (Google Photos)分析車輛照片，建議適合當地路況的輪胎款式。甚至當使用者需要車牌號碼時，Gemini能直接從相簿中辨識出車牌，並且透過搜尋Gmail確認車款的具體型號，省去使用者在不同App間切換查找的麻煩。

此外，在旅遊規劃上，Gemini也能透過分析使用者過去在Gmail與相簿中的紀錄，了解家庭成員的興趣，進而避開人擠人的景點，推薦更符合家庭喜好的行程與桌遊活動。

隱私設計：預設關閉，不直接用於模型訓練

面對使用者最在意的隱私問題，Google表示該功能「預設為關閉」，使用者擁有完全的控制權，可決定要連結哪些應用程式。

Google強調，Gemini在運作時會存取資料以回應需求，但「不會直接使用使用者的Gmail收件匣或Google相簿圖庫來訓練模型」。Google僅會使用經過過濾、模糊化個人數據後的「特定提示詞」與「模型回應」來進行後續的優化訓練。系統是被訓練去「理解如何找資料」，而不是被訓練去「記住你的資料」。

這還只是測試版：小心 AI「過度腦補」

雖然功能強大，但Google也坦承目前仍處於測試階段，可能會出現「過度個人化」的誤判。

例如，若使用者的相簿中有數百張在高爾夫球場的照片，Gemini可能會誤以為使用者「熱愛高爾夫」，而忽略了使用者其實只是陪兒子去打球，自己不見得真的喜歡這項運動。Google呼籲使用者若遇到這類誤判，可直接在對話中更正 (如：「我不喜歡高爾夫」)，或直接給予負面回饋，協助模型修正對人際關係與興趣的理解。

上線資訊

「個人化智慧服務」即日起將在未來一週內，陸續向美國地區符合資格的Google AI Pro和AI Ultra個人訂閱用戶推出 (不適用於Workspace 商業/教育版)。功能支援網頁版、Android與iOS，未來也將擴展至Google搜尋的AI模式及更多國家地區。

分析觀點

相較於蘋果強調「裝置端運算」的隱私優勢，Google的強項在於其龐大的「雲端生態系」。對許多人來說，Gmail和Google相簿幾乎就是他們數位人生的全部記憶庫。而Gemini能夠串聯這些數據，意味著它比任何人都更了解你的生活脈絡。

不過，挑戰依然在於「信任」與「精準度」。雖然Google再三保證不會拿原始資料訓練模型，但在AI產生幻覺 (Hallucination)，或像文中提到的「過度腦補」情況，使用者是否敢將重要決策 (如醫療、財務建議)交給AI？此外，如何讓AI理解人類複雜的社會關係 (如：相簿裡的人不一定是朋友，可能是討厭的前任)，將是未來「個人化智慧」能否真正落地的技術門檻。

