Let’s Talk青年行動力 啟動AI政策新治理
面對人工智慧浪潮與科技快速變化，AI正深刻改變人類社會溝通方式、工作型態與治理模式。教育部青年發展署（青年署）114年「青年好政－Let's Talk」（Talk）計畫即以「AI創新-青年在AI浪潮下如何發展？」為題，獎勵青年團隊就AI議題發起公共討論，並於11月22日至23日舉辦「青年公共議題協作共創交流會」，邀集Talk計畫青年與青年署「推動青年參與公共事務深化計畫」地方政府代表及青年團隊共同協作，齊力匯聚跨縣市青年對於AI發展創新想法，建構以青年為主體的AI政策建言與藍圖。
青年署表示，AI技術快速應用不僅推動產業轉型，也重新定義教育與治理樣貌，青年在AI時代裡不只是科技使用者，更成為公共政策倡議者與參與者。本次交流會就以「青年代號：GenAI」為主題，聚焦「AI教育與素養培育」、「勞動轉型與產業應用」、「文化傳承與地方發展」、「資訊安全與社會防護」、「數位平權與共融治理」等5大面向，邀請青年、部會與專家學者共同對話，實踐政策共創精神。
活動第1日由青年團隊就AI議題進行分組討論，分享青年對現行政策觀察與建言，並透過業師、專家或AI領域實務工作者引導與回饋，凝聚青年對於AI時代發展下共同洞見；活動第2日有數位發展部、教育部、勞動部等部會代表入桌與青年交流，聆聽青年世代觀點與建議，透過雙向溝通，將青年意見轉化為具體政策方向，彰顯青年在公共治理影響力。
現場30餘組青年團隊更以創意構想回應AI議題，例如有青年團隊建議開發AI智慧照護應用程式，運用科技輔助長輩與照護者溝通，打造友善共融照護環境；亦有青年構思運用AI技術推動地方文化導覽與智慧觀光，深化旅遊體驗、活絡在地產業；另有青年關注AI法制、勞動轉型、教育落差及性別偏見等面向，從多元視角提出具體政策建議，展現青年對於中央科技發展政策的視野與地方落地實務經驗。
青年署陳雪玉署長指出，本次交流會青年從地方走向中央，藉由AI議題對話實踐公民參與精神，展現青年主流化下的公共治理潛力，而交流會共創成果不僅將納入政府跨部門施政參考，亦期許青年也在自身領域或場域持續發聲，將青年創見轉化為政策發展重要指令（prompt），讓青年在AI浪潮中不僅是科技使用者，更成為推動社會創新的創造者。
資料來源：教育部
