Lexus逆勢突圍 豪華車市三連霸

關稅議題重傷台灣車市，在整體買氣疲弱不振情況下，和泰汽車旗下豪華車品牌Lexus逆勢突圍，114年全年掛牌28628台，不僅連續三年稱霸台灣豪華車市，在整體豪華車銷售年減逾1成下，仍較前年成長，在豪華車品牌市占率更衝上28％，創近10年新高，其中中型豪華休旅車NX年銷突破1萬台，居功厥偉。

Lexus橫掃台灣豪華車市場，賣座主力NX去年狂銷1.1萬台，狠狠甩開競爭對手；中大型豪華休旅車RX年銷5743台，居該級距之冠；小型豪華車UX及LBX同時包辦該級距前兩名，穩居都會跨界休旅首選地位；中大型豪華房車ES與豪華MPV車款LM，同樣交出刷新紀錄成績。

廣告 廣告

值得一提的是，Lexus近年積極導入純電、插電式油電複合動力、渦輪油電、油電複合動力等新能源車款，銷售占比再下一城，從前年的52％向前推進至56％，成長4個百分點，在各大豪華車品牌中遙遙領先，奠定不敗地位。

和泰車Lexus營業本部長賴光雄表示，感謝車主的支持，回顧Lexus第一台旗艦車款LS的問世，讓全球顧客發現豪華的新價值，它為極致靜謐的高品質，重新定義了豪華車的標準，Lexus也將持續探索對顧客的價值，無論是新的商品、服務、體驗，甚至是生活方式。

賴光雄表示，為了持續引領豪華車市場發展，Lexus在去年日本移動展中正式宣布全新的品牌概念「DISCOVER‧探索」，代表Lexus將以冒險與自信的精神，不再侷限於豪華轎車或休旅車的形式，品牌將以創新思維重新詮釋旗艦車款，打造引領未來的豪華空間。

根據Lexus規劃，今年將透過車主與品牌活動延伸品牌故事，更讓顧客在生活旅程中持續感受Lexus的優雅與豪華價值，並以更精準的洞察與更貼近人心的體驗，穩健推動品牌價值升級，持續引領豪華移動邁向嶄新篇章。

展望新的一年，賴光雄表示，大環境與政經情勢仍充滿變數，市場競爭亦持續升溫，Lexus將憑藉優異且完整的商品陣容導入，結合AI智能工具的全面應用，持續強化行銷策略、顧客關係管理與服務營運效率，深化與顧客之間的長期連結，回饋車主長期支持。