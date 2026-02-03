LG宣布退出8K市場！全面停產1家電 剩三星苦撐

LG宣布退出8K市場。（示意圖／翻攝自Unsplash）





近年8K電視產業正迎來全面退場潮，繼SONY與TCL相繼退出後，LG是唯一同時提供8K OLED與8K LCD面板的品牌，如今也正式宣布停止相關產品生產。

LG正式宣布退出8K市場

根據外媒《FlatpanelsHD》報導，LG證實，由於8K產品銷量不如預期，最終成為被優化的對象，目前8K OLED和8K LCD面板已全面停產，並指出，若未來市場條件出現變化，仍保留重新啟動研發的可能性。

LG自2019年推出首款88吋Z9系列8K OLED電視後，曾連續多年進行硬體更新，並於2023年推出最後一代旗艦機種Z3，儘管Z3系列持續銷售至 2025年，但LG高層已明確表示，2026年起將不再推出任何後續8K機種。

廣告 廣告

繼TCL於2023年以及SONY於2025年先後退出8K電視市場，LG近日也正式退出，使得三星成為目前8K電視市場中，唯一仍在持續營運的主要品牌，不過三星是否會在2026年繼續推出8K產品，相關規畫至今仍不明朗。

更多東森新聞報導

中保科攜榮總 捐贈23套AI智慧急救訓練模組

一年之技在於春 ！「竹筷開運法」立春5禁忌須注意

東森深度周報／觀光逆差！國旅房價亂象 定價機制漏洞解密

