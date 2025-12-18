LG舊冷氣鑲黃金！金飾店一驗是真的 值1萬6千元

韓國LG電子過去是冷氣機王者，曾連續多年蟬聯全球銷量冠軍，並在2005、2008年推出限量的「黃金冷氣機」，機身上的商標是用約1錢重的黃金打造，近日有民眾拿去金飾店檢驗，確定是純金後，賣出到手1萬5252元，在網路上引起討論，甚至有人也跟著做，到手1萬6001元。

韓國一名金飾店老闆「링링언니」（玲玲姐姐）近日拍攝影片指出，有客人從LG電子舊款「Whisen」冷氣機拆下來很多黃色的東西，客人稱家裡長輩告知這些都是黃金，因為要更換冷氣，才會拆掉拿來做檢測，沒想到一驗竟發現這些黃金純度達到99.3％，讓業者驚呼「這是純金」，重量稍微超過1錢，依照當天金價計算，可以賣71萬3000韓圓，折合新台幣1萬5252元，讓客人很開心。

幾天後，另一名民眾看到影片後，也帶來從Whisen空調上拆下來的黃金，還能清楚看這些黃金被打造成「Whisen」的字樣，客人透露以前換冷氣時，曾把這些黃金拿到家裡附近的金飾店詢問，但老闆說沒有保證書的關係，只願意以50萬韓元購買，當時因此沒有賣出，一直擺放在家中，如今看到影片才會拿出來賣，檢測後重量達到1.02錢，最終以74萬8000韓圓，約新台幣1萬6001元的價格成交。

綜合韓媒報導，LG電子2005年時，為了紀念連續5年蟬聯全球冷氣機銷量冠軍，限量推出1萬台用黃金打造商標的「Whisen」冷氣機，2008年時再度推出限量1萬台的黃金冷氣機，黃金重量同樣都是1錢，影片瘋傳後在韓國社群網路上引起討論。

