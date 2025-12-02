LG領導階層大換血！家電研發老將接任CEO 四大事業本部強化佈局

LG電子宣布自2025年12月1日起啟動新一輪領導階層與組織調整，其中最受矚目的是由曾長期深耕家電研發與全球事業布局的Lyu Jae-cheol接任CEO。

Lyu Jae-cheol即日起接任CEO

Lyu Jae-cheol自1989年加入金星社（現 LG 電子）起，近半職涯投入家電技術研發；2021年起擔任生活家電與空氣解決方案事業本部（HS）本部長，期間推動LG在旗艦家電領域穩居全球領導地位，也積極擴展B2B、租賃服務與 D2C通路等新興商業模式，使家電事業在市場競爭加劇與消費需求放緩的情況下仍維持穩定成長。



接任CEO後，他將以「差異化顧客價值（Differentiated Customer Value）」為核心方向，希望將家電事業累積的市場領導經驗延伸至整個組織，強化基礎競爭力與中長期潛在成長。



此次人事調整也意味著現任CEO William Cho即將卸任；Cho自1987年加入公司，歷經三十餘年，在任內為LG推動「智慧生活解決方案公司（Smart Life Solution Company）」願景，將公司版圖從傳統家電擴大至移動、商用空間等領域，同時也聚焦發展B2B、服務與D2C等新事業。他主導的策略奠定LG中長期組合調整、強化核心事業與拓展Global South市場的基礎。

高階主管同步晉升或調整職責

在新任CEO上任的同時，不少高階主管也同步晉升或調整職責，以加速車用電子（VS）與暖通空調（HVAC）等B2B事業的推動。



車輛解決方案本部長Eun Seok-hyun與生態解決方案本部（ES）本部長James Lee均獲得升遷；具備豐富銷售與策略經驗的Kwack Do-yeong則被任命為北美區代表暨美國法人負責人，以加強LG在北美核心市場的整體動能。



LG也將自2026年起啟動新階段的組織調整，重點在於縮短決策流程與提升執行效率；將維持四大事業本部架構，但會整合跨部門中功能重疊或鄰近的單位，藉此強化「選擇與聚焦（Selective and Focused Operations）」策略，加速各事業本部的執行力。



在此架構下，原任廚房解決方案事業部副社長Baek Seung-tae將接任生活家電解決方案事業本部（HS）本部長；他過去曾負責生活與廚房事業，並具備推動全球生產策略的經驗，被視為強化 LG家電競爭力的重要角色。其餘三大事業本部媒體娛樂（MS）、車輛解決方案（VS）與生態解決方案（ES）的本部長則維持原職，以維持策略連續性。

多項項新設與升格組織計畫同步展開

為強化未來導向的高潛力領域，LG也啟動多項新設與升格組織的計畫；生活家電事業將成立HS B2B海外銷售部門，推動全球嵌入式家電與建商導向業務，同時讓嵌入式/烹飪事業部升格為獨立單位；並成立HS機器人研究所，整合原CTO的部分先進機器人技術，由曾領導人型機器人專案的Lee Jae-wook負責。



媒體娛樂事業本部則將整合TV與IT業務成為單一「顯示器事業」，並成立新的產品開發團隊，同時將webOS的廣告業務提升為獨立事業單位，擴大基於webOS的服務收入；生態解決方案事業本部則著重資料中心、冷卻與核能等 HVAC 解決方案需求，成立「應用事業部」並增設M&A與海外銷售單位，以提升全球在地化運營能力。



技術總部（CTO）亦將新設「HS 先進研究所」，強化基礎技術研發，並成立「次世代運算研究所」，聚焦量子運算、分散式運算與次世代資安領域。同時，為推動企業全面AI化，原數位轉型中心（DX Center）將與流程創新部門合併為新的AI轉型中心（AX Center），由Cho Jung-bum領導，負責推動AI在研發、生產與營運上的全面落地。



這次的人事與組織安排將自2025年12月1日起生效，晉升職務則於2026年1月正式啟動。

（本文由 Newspie新聞派授權轉載，原文在此）