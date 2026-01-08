LG 在 CES 2026 推出 AI in Action 策略 以情感智慧串起居家、移動與商用場景

LG 電子今年在拉斯維加斯舉行的 CES 展前發表會中，把重點擺在「AI in Action」策略。相較於過去強調 AI 的理解能力，LG 這次談的是 AI 如何真正走進日常生活，從裝置的運作方式，到整個空間的協作，再延伸到車輛與商用場域，試著讓科技不只聰明，而是會主動幫忙、理解情緒，甚至能在適當時候替使用者處理瑣事。

LG 認為，情感智慧的概念已經不只停留在識別需求，而是邁向行動導向的階段。公司 CEO 柳在哲在台上提出一個問題：「如果 AI 能從螢幕走出來，真正開始幫你做事，會變成什麼模樣？」這個問題某種程度奠定了 LG 今年在 CES 想傳達的方向。

廣告 廣告

LG 把 AI in Action 的核心拆成三大項：裝置本身的技術表現、跨裝置的協同整合，以及把 AI 延伸到居家以外的使用情境。最終目標則是走向所謂的「零勞務家庭」，讓家中的家電能像代理人一樣彼此合作，把例行性的家務接手處理，讓人多出更多時間。

在這樣的願景之下，LG 推出新一代機器人 LG CLOiD。這款機器人具備雙臂與五指設計，能應付一般家庭中的多種任務。它會觀察居家環境並持續調整行為，操作時也以安全為優先，即使家裡有小孩或寵物靠近，也能維持穩定動作，並在空間中自然移動。LG 把它定位為「居家專屬代理」，希望成為未來家庭裡真正能減輕負擔的成員。

除了機器人，LG 也展示了多項核心產品，試圖說明 AI 對家電帶來的具體改變。其中包含超薄設計的 LG OLED evo W6 Wallpaper TV，採用 9mm 的機身厚度，並搭載 True Wireless 真無線技術，讓整體外觀更接近掛在牆上的畫作。搭配 Hyper Radiant Color 技術，強調在亮度、黑階與顏色精準度上都有提升，同時減少反光干擾。

LG SIGNATURE 系列也加入更多 AI 功能。像是新的冰箱就能理解自然語句，例如保存食材的問題，並依照需求自動調整設定；冰箱內的食材也能被辨識，提供料理建議。烤箱部分則建立了超過 80 道食譜資料庫，能依照食材特性提供料理方式，讓烹飪變得更直覺。

在示範影片中，LG 試著讓外界看到 AI in Action 在生活中的具體模樣。例如使用者告訴 ThinQ APP 自己快到家時，系統會根據平時習慣與氣象預報主動建議運動方式。LG CLOiD 會提前調整空調，也會從乾衣機取出運動服，甚至能摺衣、整理餐具，協助處理各種小事。

LG 強調，家用機器人未來將成為情境照護代理，在日常環境中提供協助，減少生活負擔。

AI 的應用範圍也不只在家裡。LG 認為，情感智慧能延伸到車輛與商業空間。例如在車載系統中，公司運用自主開發的裝置端多模態生成式 AI 平台，讓車內系統可依照乘客需求提供不同形式的互動，包括視線追蹤、居家與車內娛樂同步，以及可變顯示技術，試著讓車輛變得更個人化。

在暖通空調領域，LG 也把 AI 應用在資料中心高效冷卻上，並與多個國際合作夥伴共同發展技術，用在政府專案與大型商用空間中。

發表會最後，LG CLOiD 用一句話總結 LG 想推動的方向：讓科技以溫和、貼近人的方式融入生活，而不是製造距離感。LG 認為，AI in Action 帶來的將不只是效率，而是更貼近生活步調的協助。

更多3C資訊

2025 超主觀最強手機評選！拍照王、AI 王、摺疊王一次看！

小米 17 Ultra 2 億連續光學變焦、LOFIC 主鏡頭一次解析