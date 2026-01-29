LG 提醒年前檢查家電狀態，原廠尊榮保養服務協助穩定使用

農曆年前，不少家庭會趁著大掃除整理居家環境，但家中長時間運作的家電，其實同樣承受了一整年的使用負荷。隨著冬季低溫、親友聚會頻繁，冰箱、洗衣機、空調與空氣清淨機等設備的使用次數明顯增加，若未定期檢查與清潔，容易在年節期間出現異味、效能下降，甚至影響日常生活節奏。

LG 指出，年前正是檢視家電整體狀況的合適時機，不只是外觀清潔，更應留意內部運作是否正常。針對長時間使用後可能產生的耗損與積塵問題，LG 提供由原廠技師到府執行的「尊榮保養服務」，透過系統化流程，協助家庭在新的一年維持家電穩定運作。 這項尊榮保養服務由受過原廠訓練的技師依照家電類型進行檢測與清潔，內容包含功能檢查、內部積塵處理、機體深度清潔以及必要的原廠耗材替換。LG 表示，相較於單純清洗，原廠保養的重點在於對產品結構與實際使用情境的理解，能根據家電當下狀態給予合適的處理與建議，降低日後突發故障的風險。

台灣 LG 電子董事長金建一也指出，近年消費者對於「預防式保養」的接受度逐漸提高，家電不再只是壞了才修，而是透過定期檢查維持良好狀態。他認為，年前的整理不只是迎接新年，更是一種讓生活回到穩定節奏的準備。

除了原廠服務，LG 也分享簡單的居家檢查方向，協助民眾初步掌握家電狀況。像是冰箱在年節前經常滿載，整理食材時可一併擦拭門邊密封條，維持冷流穩定；洗衣機則需留意濾網與筒槽清潔，避免因長期未清理而影響排水與氣味；空氣清淨機長時間運作後，濾網容易累積灰塵，定期清潔與替換有助維持室內空氣品質。

若經過基本檢查後，仍發現家電運作效率降低或出現異味，LG 建議可進一步安排原廠尊榮保養服務，透過更完整的檢測與清潔，延長設備使用年限，也讓年節期間的生活更安心。

在保養之外，LG 也於台北世貿舉辦的電器空調影音大展推出多項展場優惠，提供有升級需求的家庭更多選擇。展出內容涵蓋空調、廚房家電與衣物護理相關產品，針對過年期間常見的使用情境，提供不同容量與功能的機種，協助消費者依照實際需求汰換或添購設備。

LG 表示，無論是透過原廠保養服務維持既有家電狀態，或趁年前檔期調整家中設備配置，目的都是讓家電能在高使用量的年節期間保持穩定運作。未來也將持續以產品與服務並行的方式，回應家庭在日常生活中對於家電可靠度與便利性的期待。

