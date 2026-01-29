LG 深化台灣市場布局 家電與智慧顯示器多項品類穩居銷售第一

隨著 2026 CES 落幕，家電與顯示器市場的年度成績也逐漸明朗。回顧 2025 年，LG 在台灣多個家電與顯示器品類交出亮眼成績，從洗衣機、乾衣機、對開冰箱，到空氣清淨與除濕相關產品，皆在市場銷售排名中名列前茅，顯示其長期深耕台灣市場的成果逐步發酵。

根據第三方市場調查資料，LG 洗衣機、乾衣機、對開冰箱，以及空氣清淨機與變頻除濕機，皆於 2025 年成為全台銷售第一的品牌。在顯示器領域，LG OLED 電視已連續 13 年維持全球銷售第一，而在台灣市場，LG 也成為 2025 年整體智慧顯示器銷售表現最佳的品牌之一。這樣的成績，反映出台灣消費者對其產品穩定度與使用體驗的長期肯定。

台灣 LG 電子董事長金建一指出，銷售成績只是過程中的一個指標，真正重要的是產品是否能貼近使用者的生活需求。LG 近年持續從居家情境出發，將技術轉化為實際可感受的日常體驗，並逐步發展以情感智慧為核心的應用方向，希望讓科技更自然地融入家庭生活之中。

在衣物清潔與護理方面，LG 多年來持續布局台灣市場，洗衣機與乾衣機產品線涵蓋多元容量與形式。滾筒洗衣機搭載 AI DD 直驅變頻馬達，能依衣物重量與材質調整洗滌方式，在清潔效果與衣物保護之間取得平衡，也讓 LG 滾筒洗衣機連續 19 年維持台灣銷售第一。乾衣機則採用 HeatPump 除濕式乾衣技術，以較低溫方式完成乾衣流程，減少衣物耗損，近 3 年洗衣機與乾衣機整體銷售表現同樣位居市場首位。

在冰箱產品上，LG 對開冰箱已連續 15 年成為台灣銷售第一。透過 DoorCooling 四方吹冷流與 Linear Cooling 線性冷卻設計，協助維持冰箱內部溫度穩定，延長食材保存時間。近年推出的 InstaView 敲敲看門中門系列，結合大容量設計與冰球製冰功能，逐漸成為不少家庭選購時的考量選項。

面對台灣潮濕且氣候變化明顯的環境條件，LG 也持續擴充空氣相關產品線。PuriCare 360° 空氣清淨機主打多重過濾結構，PuriCare AeroCat Tower 則鎖定有毛孩家庭的使用需求，而雙變頻除濕機強調低噪音與穩定除濕表現。相關市場數據顯示，這些產品於 2025 年皆在各自品類中維持銷售第一，顯示空氣品質管理已成為台灣家庭的重要家電需求。

顯示器方面，LG 自 2013 年推出 OLED 電視以來，持續投入相關技術發展。OLED 智慧顯示器以自發光像素特性，在對比與畫面表現上具備優勢，也逐步延伸至不同尺寸與定位產品。2025 年，LG 在台灣智慧顯示器整體銷售表現居於市場領先地位，產品線涵蓋無線傳輸、藝廊設計與入門旗艦等不同需求。

近年推出的 OLED 系列顯示器，全面導入情感智慧相關應用，並提升影像處理能力與更新率表現。LG 也陸續展示新型態顯示技術，包括可在透明與純黑之間切換的透明 OLED，以及壁畫式真無線顯示器，展現其在顯示技術與居家設計融合上的持續嘗試。

從衣物清潔、食材保存、空氣品質到視覺體驗，LG 近年的市場表現顯示，其產品策略已逐漸從單一功能導向，轉為整體生活情境的長期布局。未來是否能持續維持市場領先，仍有待觀察，但在台灣家電與智慧顯示器市場中，LG 已建立相當穩固的品牌存在感。

