LG 蟬聯空氣清淨機與變頻除濕機銷售雙冠王 全新 PuriCare 系列登場再掀話題
LG 電子在空氣照護領域持續穩坐龍頭，再度奪下台灣空氣清淨機與變頻除濕機的銷售雙冠王。隨著人們越來越重視健康與居家品味，空氣相關家電也逐漸從單一功能導向，走向結合美學與生活風格的設計趨勢。台灣 LG 近期推出全新 PuriCare 系列空氣照護家電，涵蓋從寵物照護、智慧節能到高效除濕的多款產品，持續強化居家空氣品質的整體解決方案。
這次亮相的四款新機包括：專為貓咪打造的 AeroCatTower 空氣清淨機、融合音響與氣氛燈等五合一功能的 AeroSpeaker、多重氣流與 AI+ 技術並重的 AeroBooster，以及採用雙變頻壓縮技術的新一代變頻除濕機。LG 將科技、設計與實際生活需求融合，針對現代家庭的各種使用情境提供更貼近生活的產品。
LG 電子董事長鄭淵寬表示，品牌長年觀察市場趨勢，理解使用者對空氣照護需求從實用走向精緻與情感導向，這一系列新品正是回應這股趨勢的重要步驟。他還說明，LG ThinQ App 是了解使用者需求的關鍵，可以快速了解使用者習慣與環境，並蒐集分析。因此 LG 空氣家電可以在台灣上市不到 10 年時間，拿下台灣空氣清淨機與變頻除濕機的銷售雙冠王。
AeroCatTower：從貓的角度出發設計的空氣清淨機
近年台灣貓咪飼養數量大幅上升，根據農業部統計，2023 年的飼養數量已突破 130 萬隻。為了滿足毛孩家庭對居家空氣品質的高度要求，LG 推出首款「為貓而生」的空氣清淨機 AeroCatTower。產品從貓咪對氣味與聲音的敏感度出發，設計出能減低壓力與過敏反應的空氣照護方案。
這款機種結合智慧寵物健康照護系統，貓咪只要走上座墊，機器就會自動開啟暖窩，同時記錄體重與休息時間，並透過 LG ThinQ APP 讓飼主隨時掌握毛孩狀況。
坐墊部分可加熱到貓咪喜愛的溫度，像是年輕貓咪喜歡 34 度、年長貓咪甚至喜歡到 39 度，AeroCatTower 都可以設定溫度恆溫運行，並同時清淨空氣。
搭配貓咪放鬆模式、兩段溫熱調節與靜音運作設計，讓毛孩安心又舒適。全機採 360 度淨化設計，濾網能有效過濾毛屑、過敏原與異味，UVnano 紫外線功能還能清潔風扇，強化整體衛生條件。
AeroCatTower 上市前便於群眾募資平台「嘖嘖」熱賣超過 1,300 台，並獲選 TIME 2025 年百大最佳發明之一，足見市場對「寵物友善空氣照護」的期待。
AeroSpeaker 與 AeroBooster：兼具設計感與效能的智慧家電
對於講求風格一致的使用者來說，LG 的 AeroSpeaker 空氣清淨機是一項結合設計與多功能的生活用品。它整合空氣清淨、360 度環繞音響、氣氛燈、無線充電與茶几等功能，預計明年正式在台推出。外觀走簡約風，內建 UVnano 紫外線殺菌系統與 360 度過濾設計，最低僅 21 分貝的靜音表現，也讓它成為適合放在臥室或客廳的實用選擇。
AeroBooster 則搭載 AI+ 技術，自動偵測空氣品質並進行節能運作，節能效率提升達 49%。加上雙重氣流與清淨循環扇設計，可將乾淨空氣推送至 5.5 公尺遠，徹底涵蓋整個空間。體積比前代縮小 40%，造型簡約，適合小坪數或追求輕盈設計的住宅空間。
雙變頻除濕機：濕氣多的季節也能維持舒適空間
台灣潮濕氣候容易導致霉味與家中物品受潮，LG 全新推出的 PuriCare 雙變頻除濕機，提供 22L、19.6L 與 18L 等三種容量選擇，搭載新一代雙迴轉變頻壓縮機與靜音馬達。
除濕效能比上一代提升 20%，並已達到 2026 年的一級能效標準。
這款機種也整合 UVnano 殺菌與奈米離子抑菌技術，有效防止黴菌與細菌滋生，保持空氣潔淨。LG 同步推出萬用烘物箱，可快速烘乾鞋子、玩偶或手套，實現物品與空氣同步乾爽的完整體驗。
LG 新一代 PuriCare 空氣照護系列展現品牌在產品設計、智慧應用與使用者理解上的多面向進化。從關懷毛孩健康、強化節能效率到滿足居家空間美感，這些新品提供不只是「乾淨空氣」，更是一種讓生活更自在的可能。
