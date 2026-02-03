LG 電子 2025 年全年營收 89.2 兆韓元創新高，家電與車用事業連續十年成長

LG 電子公布 2025 年第四季及全年財報，全年合併營收達 89.2 兆韓元，創下公司歷史新高，這也是 LG 電子連續第二年寫下年度營收新紀錄。整體營業獲利為 2.48 兆韓元，雖然較前一年下滑，但在全球景氣變化與產業結構調整下，主要核心事業仍展現一定韌性 。

從整體環境來看，2025 年對多數電子與製造業者而言並不輕鬆，美國關稅政策帶來的成本壓力尚未完全消退，電動車市場成長速度也明顯放緩。不過，LG 生活家電解決方案事業本部與車輛解決方案事業本部仍維持穩定表現，兩大事業自 2015 年起已連續十年繳出成長成績，成為支撐集團營收的重要來源。

影響全年獲利表現的關鍵因素，主要來自顯示器相關產品的行銷費用增加，以及下半年一次性認列的組織調整成本。LG 為了因應中長期營運需求，推動自願退休計畫，短期內反映在成本結構上，但公司內部評估，這有助於提升未來整體人力配置的彈性，對後續營運將帶來正面效果。

在業務布局上，LG 持續將重心放在被視為質性成長動能的領域，包括 B2B 業務、非硬體服務，以及直接銷售模式。2025 年 B2B 營收年增 3%，達 24.1 兆韓元，其中車輛解決方案事業本部與生態解決方案事業本部合計營業獲利，首次突破 1 兆韓元。另一方面，租賃制等新型商業模式的營收年增幅達 29%，逐漸成為支撐營收結構的另一股力量。

就各事業本部表現來看，生活家電解決方案事業本部全年營收 26.13 兆韓元，營業獲利 1.28 兆韓元，營收再創新高。即便面對關稅與成本壓力，透過生產基地調整與價格策略，仍維持相對穩定的獲利水準。公司也預告，2026 年將擴大家電產品中導入 AI 技術的比重，並持續布局嵌入式家電、零組件解決方案與家用機器人等方向。

媒體娛樂解決方案事業本部則受到全球顯示器市場需求回溫速度不如預期影響，全年營收下滑，並出現營業虧損。LG 表示，未來一年將同步強化 OLED 與 LCD 產品線，並以 webOS 為核心，持續發展內容與廣告相關業務，試圖在硬體銷售之外，建立較穩定的長期收入來源。

車輛解決方案事業本部在 2025 年交出亮眼成績，營收與營業獲利雙雙創下新高，主要受惠於先前累積的訂單逐步轉換為實際出貨。面對全球車市短期的不確定性，LG 將持續深化與 OEM 夥伴的合作，同時投入軟體定義車輛與 AI 定義車輛等技術方向，為未來車用市場提前布局。

生態解決方案事業本部同樣維持成長，全年營收 9.32 兆韓元。隨著各國對節能與減碳要求提高，包含熱泵在內的高效能解決方案需求持續升溫。LG 也看好 AI 資料中心帶動的冷卻需求，積極推進液冷與沉浸式冷卻等技術的商用化進程。

