LG電子 (LG Electronics) 稍早宣布高層人事異動與2026年組織重整計畫。自12月1日起，原生活家電解決方案事業本部 (HS)本部長柳在哲 (Lyu Jae-cheol)將接替曹周完 (Cho Joo-wan,William Cho)，接任新任執行長一職。

LG宣布2026年組織重整，家電戰將柳在哲接任執行長、成立AX中心加速AI轉型

柳在哲過去在帶領家電部門期間，成功推動B2B業務、家電租賃 (訂閱制) 與D2C商業模式的成長，更讓LG穩居全球家電品牌龍頭。接任執行長後，將以「差異化顧客價值」為核心，將其在家電領域的成功經驗複製至全公司，強化基礎競爭力。

廣告 廣告

原任執行長具光謨在服務LG長達37年後將卸任，其在任內確立了LG轉型為「智慧生活解決方案公司」的願景，並且積極佈局非硬體業務與高潛力市場，為LG的未來奠定堅實基礎。

四大本部架構不變，細部整併提升效率

在組織架構上，LG將維持現行的HS、MS、VS、ES四大事業本部結構，但針對內部進行整併以提升決策效率與靈活性：

• HS (生活家電)：由原廚房解決方案事業部副社長白承泰 (Baek Seung-tae)升任本部長。新設「HS機器人研究所」 (HS Robotics Lab)，整合部分技術長資源，由曾帶領人型機器人專案的李宰旭 (Lee Jae-wook)負責，顯示機器人將成為家電部門的下一波重點，同時也成立B2B海外銷售部門，強攻嵌入式與建商業務。

• MS (媒體娛樂)：將電視與IT事業整合為單一的「顯示器事業 (Display Business)」，並且將webOS廣告業務部門升格為獨立單位，加速軟體平台服務的變現能力。

• VS (車輛解決方案) & ES (生態解決方案)：本部長維持原職。ES本部將新設「應用事業部」，聚焦資料中心冷卻 (液冷)、通風等HVAC解決方案，並且成立併購部 (M&A Division) ，藉此加速擴張。

成立「AX 中心」與「次世代運算研究所」，全押AI與前瞻技術

為了應對AI浪潮，LG宣布將現有的數位轉型中心 (DX Center) 改組為全新的「AI轉型中心」 (AX Center)，由趙正範 (Cho Jung-bum)領導，致力於加速AI在研發與營運中的導入。

在技術總部 (CTO) 方面，除了新設HS先進研究所外，更成立了「次世代運算研究所」 (Next-Generation Computing Lab)，專注於量子運算、分散式運算與次世代資安等前瞻技術的研究，試圖在未來的運算架構競爭中搶佔先機。

所有人事任命與組織調整於2025年12月1日生效，職務晉升則自2026年1月1日起生效。

更多Mashdigi.com報導：

歐盟評估將蘋果地圖與廣告業務納入數位市場法「守門人」監管對象，蘋果提出反駁

打造MX機械軸的德國Cherry傳有財務困境，前三季虧損2040萬歐元、擬出售周邊與數位健康部門

觀點／主打極致效能與電競賽道，vivo子品牌iQOO進軍台灣市場的機會與挑戰