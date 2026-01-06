在CES 2026正式開展前夕，LG在其全球發表會LG World Premiere上將主軸定調為 「AI in Action」 (實踐式AI) 。

LG定義實踐式AI！CLOiD機器人讓「零勞動家庭」成真，9mm真無線OLED電視驚艷全場

LG執行長柳在哲 (Lyu Jae-cheol) 在會中強調，AI不應只停留在對話層面，而是要能「走出螢幕，在現實生活中為我們工作」。透過裝置卓越性、生態系整合及跨足車用與基礎建設三大支柱，LG試圖勾勒出一個由AI主動代勞的未來生活藍圖。

LG CLOiD：有手有腳的AI管家，實現「零勞動家庭」

LG提出的「零勞動家庭」 (Zero Labor Home)願景，核心在於讓智慧家電進化為「代理家電」 (Agent appliances)，並且透過單一AI系統進行統籌。而LG CLOiD機器人就是這個願景的實體化身。

這款機器人被定義為「家庭專用代理人」 (Home-specialized agent)，具備雙臂與五根手指，能執行折衣服、整理碗盤等精細動作。LG強調其安全性與移動穩定性，即便被兒童或寵物拉扯也能保持穩定。

「AI in Action」的實際情境：在LG展示的情境中，當用戶透過ThinQ App告知「快到家了」，LG CLOiD 會根據用戶的慢跑習慣，以及識別當下的下雨天氣，主動建議「是否改為室內運動？」。

若用戶同意，機器人會在其抵達前自動調節冷氣，甚至從烘衣機中取出運動服。這顯示LG的AI已經具備了情境感知 (Contextual Awareness) 與主動建議 (Proactive Suggestion) 的能力。

顯示與家電：W6壁紙電視與會聊天的冰箱

在核心產品線方面，LG展現了硬體技術與AI的深度結合：

• LG OLED evo W6 Wallpaper TV：這款厚度僅9mm的電視，透過重新設計內部架構與元件微型化，實現了如壁紙般的超薄設計。其搭載的Hyper Radiant Color技術提升亮度與色彩，並且採用真無線技術 (True Wireless Technology)，成為目前最薄的無線OLED電視。

• LG SIGNATURE冰箱與烤箱：新款冰箱導入對話式AI (Conversational AI)，讓用戶可以像跟真人說話一樣詢問：「LG，肉類保存一週最好的方法是什麼？」，冰箱便會自動調整至最佳模式，而烤箱則具備Gourmet AI，能識別食材類別，並且推薦超過80種食譜。

跨出居家：從車艙到AI資料中心

LG的野心不僅止於家庭。作為「體驗架構師」 (Experience Architect)，LG將其裝置端的生成式AI平台帶入車輛平台，提供視線追蹤與自適應顯示等車艙娛樂方案 。

此外，針對AI運算時代的高熱能挑戰，LG也將其在HVAC (暖通空調) 的技術優勢應用於AI資料中心的冷卻解決方案，包括與GRC合作的浸沒式冷卻技術，並且已在中東等地展開B2G專案 。

分析觀點：AI終於學會「動手做」

LG今年提出的「AI in Action」是一個非常關鍵的轉折點。過去幾年，智慧家庭多半停留在「聲控開關」或「自動化排程」的階段，用戶仍需花費心力去設定或下指令。

LG CLOiD的出現，以及家電的主動式服務，顯示AI開始具備「理解情境」，並且能「主動執行物理動作」。雖然要達到完全的「零勞動」可能還有一段路要走，但LG善用其在家電馬達與控制技術上的優勢 (Device Excellence)，將AI從雲端的大腦延伸到了現實世界的手腳，這是在軟體公司主導的AI浪潮中，硬體大廠最難以被取代的價值。

