為了讓客廳的電視不再只是拿來看劇，LG宣布將大幅擴充旗下LG Gaming Portal的遊戲陣容。這次更新鎖定「無主機」 (Console-free)的遊戲體驗，讓使用者不需要額外購買遊戲機，只要透過LG智慧電視搭配原有的Magic Remote (智慧遙控器) 或手機，就能暢玩超過4000款雲端遊戲與600款休閒遊戲。

LG強化智慧電視遊戲體驗，免主機用遙控器就能跳《Just Dance Now》、手機變身專屬手把

遙控器就是體感手把！《舞力全開Now》登上webOS

這次更新的最大亮點，莫過於與Ubisoft合作推出的《舞力全開Now》 (Just Dance Now)。

LG巧妙地利用自家Magic Remote內建的陀螺儀與動態感測技術。使用者在遊玩這款熱門跳舞遊戲時，無需手持Nintendo Switch的Joy-Con控制器或手機，直接拿著電視遙控器就能進行體感操作，系統會精準偵測揮動軌跡來判定舞步分數。

目前該功能已在美國、澳洲、瑞典與挪威的webOS 22以上機型上線，歐洲其他地區也將在數週內跟進。

語音AI與賽車大作同步登場

除了體感遊戲，LG也針對「語音」與「競速」兩大類型導入新內容：

• 與Volley合作語音遊戲：在美國市場，LG導入了語音AI遊戲開發商Volley的作品，包括經典益智問答《Jeopardy!》與猜歌遊戲《Song Quiz》，讓玩家用「說」的就能玩遊戲，打造不一樣的客廳互動。

• Blacknut串流競速：透過與雲端遊戲平台Blacknut的合作，LG用戶現在可以免費遊玩《狂野飆車：傳奇集結》 (Asphalt Legends Unite)。值得一提的是，LG版本採取「含廣告免費玩」模式，玩家開局就能解鎖所有車輛與地圖，不需額外課金。

此外，由Krafton發行、Blacknut提供的溫馨冒險遊戲《My Little Puppy》也同步上架，主打在大螢幕上呈現細膩的情感與風景。

手機變手把，以及創意Hackathon作品

為了不讓操作成為門檻，LG推出全新的LG Mobile Gamepad Wi-Fi App (支援Android與iOS)。這款App能將使用者的智慧型手機模擬成遊戲手把，用來遊玩《狂野飆車：傳奇集結》等支援的遊戲，解決了家中沒有藍牙手把的困擾。

同時，LG也將去年webOS Hackathon的獲獎作品搬上平台。冠軍作品《Quest of Sunflower》展示了AI生成的動態敘事，而第二名作品《Signs of Magic》則充分發揮了硬體特性，讓玩家將Magic Remote當作「魔杖」揮舞，透過手勢施展魔法擊退怪物。

