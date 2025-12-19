隨著CES 2026即將在下個月登場，各家大廠的影音新品也開始暖身。LG與Dolby (杜比) 稍早宣布推出全新的模組化家庭音響系統——LG Sound Suite，這套系統最大的賣點在於首度將Dolby Atmos FlexConnect技術應用在Soundbar產品上，號稱打破空間限制，讓使用者不再為了遷就喇叭位置而移動家具。

LG攜手Dolby推出模組化音響「Sound Suite」，首搭FlexConnect技術、喇叭隨便擺都有好聲音

像積木一樣自由組合，最多支援13.1.7聲道

LG Sound Suite採用高度模組化的設計概念，產品陣容包含：

• H7 Soundbar (主聲道)

• M7 / M5 無線環繞喇叭

• W7 重低音

使用者可以根據預算與客廳大小，從最基礎的雙聲道組合，一路擴充到多達20多種配置，最頂規甚至可組成13.1.7聲道的環繞劇院系統。

LG攜手Dolby推出模組化音響「Sound Suite」，首搭FlexConnect技術、喇叭隨便擺都有好聲音

亂擺沒關係，FlexConnect技術幫忙校正

這套系統的核心靈魂是Dolby Atmos FlexConnect技術，這項技術原本是為了讓電視內建喇叭與無線喇叭協同運作而設計，現在則是首度應用在Soundbar產品上。

它的運作原理是透過麥克風偵測各個喇叭在空間中的位置 (無論把它放在書架頂端、沙發角落還是左右不對稱擺放)，並且自動調整聲音輸出、平衡音場。這解決了傳統家庭劇院最令人頭痛的「皇帝位」與「佈線」問題，即便受限於插座位置或房型格局 (例如客廳一邊是落地窗)，也能透過軟體運算獲得最佳化的Dolby Atmos聆聽體驗。

LG攜手Dolby推出模組化音響「Sound Suite」，首搭FlexConnect技術、喇叭隨便擺都有好聲音

不挑電視也能用

值得注意的是，只要以H7 Soundbar作為核心，這套FlexConnect功能就能應用在任何品牌的電視上，相當於讓舊電視也能無痛升級。

而LG也承諾，未來可透過軟體更新，讓部分高階電視型號 (包含特定的2025年款)直接支援Dolby Atmos FlexConnect技術，提供更彈性的無線串接能力。

分析觀點：解決「客廳不是正方形」的痛點

筆者認為，LG Sound Suite的出現正好切中了現代居家空間的痛點：並非每個人的家中客廳都是方方正正，也不是每個人都能在沙發正後方找到插座擺放後環繞。

透過FlexConnect技術，使用者終於可以把喇叭「藏」在適合的位置，或是融入裝潢風格，而不是為了聲音犧牲動線。這種用軟體運算來彌補物理空間限制的作法 (Computational Audio)，將是未來家庭劇院的主流趨勢。

LG把這項技術從電視下放到Soundbar系統，明顯大幅降低了入手門檻，讓更多消費者願意嘗試多聲道系統。

