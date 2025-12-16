隨著CES 2026消費性電子展即將在下個月初於美國拉斯維加斯登場，各大廠也開始釋出新品預告。LG稍早宣布將在展會上揭曉全新的電視顯示技術——「LG Micro RGB evo」。這項技術被視為傳統LED背光LCD電視的終極進化版，試圖在OLED與Micro LED之間殺出一條血路。此外，LG SIGNATURE系列頂級家電也宣布迎接十週年，將在CES 2026期間展示大幅改款新品。

LG開啟CES 2026前哨戰：首款「Micro RGB evo」電視亮相，SIGNATURE系列頂級家電大幅改款

什麼是Micro RGB？LCD的畫質救星？

不同於傳統LED電視使用「白光」LED作為背光源，LG的Micro RGB技術採用了獨立控制的紅 (R)、綠 (G)、藍 (B) 三色微型LED (Micro LEDs) 作為背光模組。

這種設計是介於自發光的OLED與傳統Mini LED之間的中介方案。透過RGB背光，LG宣稱能比傳統Mini LED提供更寬廣的色域表現。官方指出，該面板已獲得Intertek認證，在BT.2020、DCI-P3與Adobe RGB三大標準下均達到100%色域覆蓋率。

此外，該系列電視具備超過1000個控光分區 (Dimming Zones)，並且搭載升級版的AI升頻引擎。LG預計在新機型提供75吋、86吋與100吋等規格。雖然價格尚未公布，但參考三星類似技術的115吋電視要價將近3萬美元，LG這款Micro RGB evo售價恐怕也不會太親民，但應會比三星更具價格競爭力。

SIGNATURE系列頂級家電問世十週年，全面改款

對於迎接問世十週年的SIGNATURE系列頂級家電，LG將生成式AI與大型語言模型 (LLM)技術深度整合進此系列產品，讓冰箱不僅能保鮮，還能像真人一樣與你對話。同時，LG也宣布與義大利頂級家具品牌Poliform合作，將家電展區打造為沈浸式的奢華生活空間。

全新的LG SIGNATURE冰箱配備6.8吋LCD 顯示器，以及升級版的T-OLED InstaView透明面板，更搭載基於大型語言模型技術的對話式AI，意味使用者能用自然語言與冰箱直接互動，並且獲取食材建議或食譜，同時也會透過AI Fresh功能學習用戶使用習慣，預測你何時會去開冰箱，並且在預期開門前的兩小時預先加強冷卻，確保內部溫度恆定，達到最佳保鮮效果。

全新LG SIGNATURE烤箱則主打Gourmet AI功能。透過烤箱內部的AI攝影機能自動辨識超過85種料理，並且自動設定最佳的烹飪參數，同時也能藉由AI Browning功能即時監控麵包的烘烤色澤，當達到預設的焦黃程度時，就會透過App通知用戶，避免烤焦。此外，攝影鏡頭還支援即時監控與「縮時攝影」功能，讓用戶能將舒芙蕾膨脹的療癒過程錄下來，一鍵分享到社群媒體。

為了延續LG SIGNATURE品牌一貫的「Refined Minimal」 (精緻極簡)設計語彙，新系列採用了水平線條與標誌性的金色點綴。LG這次更將設計細分為Seamless (無縫)、Iconic (經典) 與 Tailored (訂製) 三大系列，讓頂級客群能根據家中裝潢風格自由選擇。

你的電視被AI綁架了嗎？Copilot App強制進駐LG舊機型

除了公布新機消息，目前則是有不少消息指稱2022年與2023年款的LG智慧電視，在近期悄悄增加微軟的Copilot服務，並且被標記為核心應用程式，更無法被使用者解除安裝，意味LG與微軟此項服務合作，將變成強制更新，而這樣的作法可能會引發不少用戶抗議。

