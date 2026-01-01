隨著CES 2026開展在即，LG稍早宣布將推出全新的畫布風格電視——LG Gallery TV。這款產品的定位相當明確，就是衝著三星熱賣多年的The Frame系列，以及海信 (Hisense) 的Canvas TV而來，試圖在「生活風格電視」 (Lifestyle TV)市場分一杯羹。

LG推出「Gallery TV」正面對決三星The Frame！Mini LED面板、AI生成藝術與磁吸邊框設計

改用Mini LED面板，追求更像「畫」的質感

不同於過去LG在高階GX/G系列OLED電視上使用的「Gallery Design」概念，這次發表的全新LG Gallery TV改採Mini LED顯示技術，並且搭載Alpha 7 AI處理器與4K解析度。首波將提供55吋與65吋兩種主流尺寸。

為了讓電視更像掛在牆上的畫作，機身採用零間隙壁掛 (Flush-mount) 設計，並且支援可更換的磁吸式邊框，讓使用者能配合居家裝潢風格自由搭配。

LG強調，這款電視是與博物館策展人共同開發。內建的Gallery Mode能優化亮度與色彩，特別強調呈現藝術作品的「紋理質感」。雖然官方未透露具體的消光面板規格，但強調具備抗眩光 (Glare reduction) 與反射處理能力，並且能隨環境光線自動調整畫面，確保在白天或夜晚都能維持最佳觀賞效果。

訂閱制看名畫，或是用AI自己畫

在內容服務方面，LG推出名為LG Gallery+的付費訂閱服務，提供超過4500幅藝術名作庫供用戶展示。

更有趣的是，趕上生成式AI熱潮，這款電視也支援讓用戶透過生成式AI創作專屬畫作，意味如果你找不到喜歡的畫，可以直接叫AI畫一張給你。當然，它也支援展示個人的相簿照片。

分析觀點：從OLED到Mini LED的策略轉向

LG這次推出Gallery TV是一個相當有趣的策略轉彎。

過去LG的「藝廊」策略是綁定在頂級的OLED顯示面板上 (如 G3/G4系列)。雖然OLED畫質極佳，但作為長時間顯示靜態畫作的「數位畫框」，OLED始終有烙印 (Burn-in) 的物理隱憂，同時也因高昂價格導致難以普及。

這次改用Mini LED，顯然是為了在亮度、壽命與成本之間取得平衡，加上直接對標三星The Frame的QLED/LCD競爭策略。對於消費者來說，這場「客廳畫框之戰」的重點，將不再是絕對的黑位表現，而是誰的「抗反光塗層」 (Matte Display) 做得更像真的畫布，以及誰的AI藝術功能更實用。

