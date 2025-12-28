趕在CES 2026開展前夕，LG宣布推出全新的高階電競螢幕品牌——UltraGear evo。

LG推出全新電競品牌「UltraGear evo」，首創螢幕內建AI、免顯卡升頻5K畫質！

不同於過去單純追求面板規格的提升，這次LG UltraGear evo系列主打「5K高解析度」與「AI智慧化」。其中最引人注目的技術，莫過於全球首創的「裝置端AI升頻」 (On-device 5K AI Upscaling) 技術，強調不需依賴電腦顯示卡運算，螢幕自己就能將畫面提升至5K等級。

本次首發陣容相當豪華，包含39吋5K2K OLED、27吋5K MiniLED，以及一款驚人的52吋超寬螢幕。

螢幕自帶大腦：不吃GPU效能的AI升頻

LG這次最大的技術突破，在於將AI運算晶片直接整合進顯示器中。

這項專有的5K AI Upscaling技術，能即時分析、增強輸入訊號，將原本解析度較低的遊戲畫面提升至5K清晰度。

與NVIDIA DLSS或AMD FSR技術不同的是，這項技術完全由螢幕端處理，不會增加電腦GPU負擔。此外，AI還能進行場景優化 (AI Scene Optimization) 與音效增強 (AI Sound)，提供更沉浸的視聽體驗。

39GX950B：Tandem OLED加持的39吋5K2K

首款主打型號39GX950B是一款39吋的5K2K解析度曲面螢幕 (21:9, 1500R)。

• 面板技術：採用LG引以為傲的Primary RGB Tandem OLED技術，相比傳統OLED具備更高的亮度與壽命。

• 雙模更新率 (Dual Mode)：玩家可一鍵切換5K2K @ 165Hz (高畫質模式) 或 WFHD @ 330Hz (高幀率模式)。

• 反應速度：0.03ms (GtG) 極速反應。

27GM950B：用結構創新解決MiniLED光暈痛點

針對喜歡MiniLED高亮度的玩家，LG推出27吋5K解析度的27GM950B。

這款螢幕被稱為「New MiniLED」，最大特色在於採用了零光學距離 (Zero Optical Distance) 工程設計，大幅縮小面板與LED背光層之間的空隙，配合2304個分區控光，能有效解決MiniLED常見的光暈 (Blooming) 問題。

規格方面同樣支援雙模切換 (5K @ 165Hz / QHD @ 330Hz)，並且擁有VESA DisplayHDR 1000認證，峰值亮度達1250 nits。

52G930B：視野包覆感極致的52吋巨獸

想要更寬廣的視野？52G930B可能是目前市面上最瘋狂的選擇之一。

52G930B是全球最大的52吋5K2K電競螢幕，採用獨特的12:9比例 (相當於把一塊42吋16:9螢幕橫向拉寬33%)，搭配1000R的大曲率，能完全包覆玩家的周邊視野。儘管尺寸巨大，它仍支援高達240Hz的更新率，確保畫面流暢。

