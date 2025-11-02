專為貓咪設計的 PuriCare AeroCatTower 空氣清淨機與LG全產品線亮點一次看
在Blueair、伊萊克斯之後，LG 也在台灣引進全新清淨機產品線，在這當中就有專為貓咪打造的 PuriCare AeroCatTower 空氣清淨機，冬天可以幫貓咪「暖床」提供合適的溫度，還能為整個空間帶來清新的空氣，同步展示的還有 360° 環形喇叭與氣氛燈等五合一功能的 PuriCare AeroSpeaker空氣清淨機、搭載 AI+ 科技與雙重氣流淨化技術的 PuriCare AeroBooster 空氣清淨機，以及採用新一代雙迴轉變頻壓縮機的 PuriCare 雙變頻除濕機，產品分眾明確、選擇也相當多元。
LG PuriCare AeroCatTower
如果說伊萊克斯的家居家居500 寵物抗敏空氣清淨機，是兼顧到毛孩的需求所設計的空氣清淨機，Blueair的Bururu 噗嚕嚕空氣清淨機是專為中小型寵物所設計的空氣清淨機，那麼 LG PuriCare AeroCatTower 可以說就是從貓咪的行為習性與感官特性出發所設計的空氣清淨機，機身設計從內到外都是為了愛貓人所量身打造：
一、貓咪的「睡窩」：它可以在貓咪踏上座墊時自動啟動暖窩，並即時記錄體重與休息時間，透過LG ThinQ APP 同步追蹤每日變化，包括睡眠時間、體重，還具備34°C 與 39°C 兩段溫熱設定，讓飼主輕鬆掌握貓咪健康狀態。
二、獨家「貓咪放鬆模式」：當愛貓上座時，系統就會將所有按鍵自動靜音、降低風速，並將氣流柔和向下吹送，避免過大的風速或者不舒服的風影響愛貓水綿，營造安穩休憩空間。
三、貓跳台、隱藏式設計：還設計了貓跳台，並且為了防止貓咪沒事亂按，實體按鈕也採用內藏式設計，同時又兼顧到外型質感，可以說愛貓人必收。
四、除臭劑與紫外線殺菌：為了保持環境清潔，還具備了360° 全方位淨化設計搭配三合一高效除臭濾網，可有效吸附毛屑、粉塵、過敏原與異味；透過 UVnano 紫外線深層清潔風扇葉片，能去除99.99%以上有害細菌，確保機體內部清潔衛生。
根據農業部調查推估結果顯示，近年台灣飼養貓咪的家庭快速增加，飼養數量自2021年的87萬隻增加至2023年的131萬隻，增幅高達五成 。而 LG 內部數據指出，AeroCatTower 已於嘖嘖群眾募資平台累積銷售超過 1,300 台，更榮獲 TIME 2025 百大最佳發明。
LG PuriCare AeroCatTower 為韓國開發製造，建議售價新台幣 23,900 元，濾網建議使用年限為 12 個月，全機 2 年保固、馬達具備10年保固。
LG PuriCare AeroSpeaker 空氣清淨機
面對現代居家空間與多元生活需求，LG推出PuriCare AeroSpeaker 空氣清淨機，它可以說是LG AeroFurniture 新淨几產品線的延伸，在 CES 2025 期間與 LG CineBeam 系列產品放在一起，為小空間的居家環境打造質感、高科技、又兼具機能性的空間，而這一切又都整合在 LG ThinQ APP，成為 LG 7/24 的科技生活圈。
LG PuriCare AeroSpeaker 空氣清淨機外型設計就是客廳的小茶几，其內配置了多達 17 種情境模式氣氛燈（可透過LG ThinQ APP控制）與 15W 無線充電板，茶几基座上則整合了360°空氣清淨與 360° 環形喇叭的功能，最低可達 21 分貝的高靜音運轉。
LG PuriCare AeroSpeaker 為韓國開發製造，建議售價未定，預計2026年在台上市。
PuriCare AeroBooster｜AI + 智慧節能空氣清淨機
另一款與伊萊克斯極適家居系列空氣清淨機分庭抗禮的是同為 360° 空氣淨化設計的 PuriCare AeroBooster，在市場上共有寵物版（AS551GY0、售價23,900元）、專業版（AS551GWX0、售價21,900元），以及輕量版（AS551GW60、售價20,900元），採用韓系簡約造型，上方採用雙重氣流搭配清淨循環扇設計，可將潔淨氣流最遠送達 5.5 公尺，搭載BLDC變頻馬達與 AI + 智慧感測技術，節能效率提升高達 49%，兼具清淨效率與省電效能，機身體積卻縮小 40%，適用坪數為 15 坪，滿足中小家庭安置需求。
LG PuriCare 雙變頻除濕機
除了空氣清淨機，現場也宣布推出升級版 PuriCare 雙變頻除濕機，全系列升級提供 22L（售價26,900元）、19.6L （售價25,900元）與 18L（售價22,900元） 三款大容量機型，有趣的是它的水箱採用 8 色氣氛燈(可透過LG ThinQ 應用程式控制)。
這款產品最大亮點是搭載新一代雙迴轉變頻壓縮機與變頻馬達，兼顧強效除濕力與靜音表現，相較前一代除濕效能提升20%，並超越2026年一級能效標準，擁有優異節能的表現。
機體搭載新一代雙迴轉變頻壓縮機，可以有效將外界的潮濕空氣帶到蒸氣器冷卻，然後透過凝器加熱，最後通過 UVnano 抑菌濾網輸出乾燥、而且乾淨的空氣，不僅能有效抑制房內黴菌與細菌生成，也能維持空氣潔淨。
此外，LG 同步推出業界獨家的萬用烘物箱，可搭配雙變頻除濕機快速烘乾鞋子、手套、玩偶等小型物品，讓居家空氣與生活物品同時保持乾爽與潔淨。
