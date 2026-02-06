LG PuriCare AeroSpeaker 空氣清淨機登場 整合空氣清淨、音響與燈光設計

在居家生活型態持續轉變的情況下，家電不再只是單一功能的工具，而是逐漸成為生活空間的一部分。從空氣品質、聲音到燈光氛圍，這些細節都影響著人在家的感受。LG 近期推出 PuriCare AeroSpeaker 空氣清淨機，外型因圓潤設計被不少人暱稱為「小蘑菇」，主打將空氣清淨、 360 度環形音響、情境燈光、無線充電與茶几機能結合在同一台裝置中。這款產品在集資平台開放預購後，累積金額已超過 1,600 萬元，也反映出市場對複合式家電的高度關注。

LG 表示，觀察到不少使用者在選購家電時，開始在意產品是否能自然融入居家環境，而不是顯得突兀。AeroSpeaker 的設計思路，便是以空氣清淨為核心，再延伸出聲音與燈光等日常需求，讓家電在功能之外，也能成為空間裡看得順眼、用得順手的存在。

在空氣清淨表現上，AeroSpeaker 延續 PuriCare 系列的技術基礎，採用 360 度全方位進氣與出風設計，搭配可拆洗的毛髮專用濾網，以及 HEPA13 等級濾網，可過濾細小粉塵與常見過敏原，並透過活性碳濾網吸附異味與揮發性物質。機身內建 UVnano 紫外線抑菌技術，針對風扇扇葉進行抑菌處理，讓長時間運轉下的空氣品質更穩定。

除了空氣清淨，本機也整合 360 度全向性音響，支援 Dolby Audio 音效與藍牙連線，可同時與兩個裝置配對。LG 的設計重點在於降低音場方向限制，讓空間中不同位置都能聽到相對平均的聲音表現，無論是播放音樂或背景聲音，都不需要特別調整擺位。

燈光部分，AeroSpeaker 提供多種變化式情境燈光模式，可依照心情或使用情境切換，也能隨音樂節奏變化。機身同時內建多種舒壓聲音，從自然環境音到助眠音效，讓使用者在休息或獨處時，有更多選擇來調整空間氛圍。

在操作與日常使用上，桌面支援 Qi 無線充電，手機或耳機隨手放上即可充電。透過 LG ThinQ 應用程式，使用者可在裝置端或遠端查看空氣品質、調整運轉模式，並掌握濾網使用狀態。桌面最高可承重約 2 公斤，放置書籍、杯子或小型物品，讓這台空氣清淨機在實際生活中更接近一張小茶几。

從功能整合到外型設計，LG PuriCare AeroSpeaker 顯示出家電產品逐漸朝向「少量、多工」的方向發展。對使用者而言，是否真的需要多一台裝置，往往取決於它能不能減少空間負擔，並在日常中帶來實際便利。這類複合式家電是否會成為未來主流，仍有待時間觀察，但從目前的市場反應來看，至少已成功引起不少家庭的興趣。

