還記得2017年LG曾推出讓人驚豔的「壁紙電視」 (Wallpaper TV)嗎？在今年的CES 2026展前活動上，LG宣布讓這個經典設計回歸，推出全新旗艦LG OLED evo W6。

LG讓經典「壁紙電視」復活！全新OLED evo W6結合真無線技術，厚度不到1公分

不同於當年的W7還需要一條排線連接Soundbar主機，這次的W6徹底進化，結合了LG近年力推的「Zero Connect」真無線傳輸技術，意味這台厚度僅9mm左右的螢幕，真的就像一張海報一樣「貼」在牆上，周圍完全看不到任何線材。

9mm極致薄型 + 真無線傳輸

LG OLED evo W6的最大賣點在於其「Wallpaper」設計語言的重生。透過內部架構的重新堆疊與元件微型化，LG成功將機身厚度壓在9mm內，搭配專用的零間隙壁掛架，能實現與牆面完全平整的視覺效果。

而為了解決訊號輸入問題，W6承襲M系列機種的Zero Connect Box設計。所有的HDMI、USB等連接埠都移至這個獨立的無線傳輸盒上，使用者可以將盒子放置在距離電視最遠10公尺處，透過LG真無線傳輸技術，即便是4K解析度的影像與音訊也能以「視覺無損」 (Visually lossless)的方式無線傳輸到螢幕上。

亮度暴增3.9倍，反光感更低

在畫質部分，LG端出全新的Hyper Radiant Color超亮彩技術，結合Brightness Booster Ultra增亮引擎，官方數據顯示W6峰值亮度是傳統OLED電視的3.9倍。

同時，為了讓這塊面板在明亮客廳也能有好的表現，W6採用LG有史以來最低反射率的螢幕塗層，並且獲得Intertek的「Reflection Free Premium」認證，確保黑色更深邃、色彩不受環境光干擾。

負責驅動這一切的是α11 Gen3 AI處理器，其NPU效能是前代的5.6倍，並且具備雙AI引擎設計，能同時執行降噪與紋理保留運算，避免過去為了降噪而犧牲畫面細節的問題。

LG讓經典「壁紙電視」復活！全新OLED evo W6結合真無線技術，厚度不到1公分

導入Gemini與Copilot，WebOS更懂你了

軟體方面，LG webOS今年主打「超個人化」 (Ultra-personalization)，透過Voice ID聲紋辨識技術，電視能在聽出是誰說話後，自動切換到該使用者的「My Page」專屬頁面。

此外，LG也趕上了生成式AI的熱潮，宣布整合Google Gemini與微軟Copilot技術，讓使用者可以用自然的語言詢問電視問題，或是透過AI Concierge功能查詢畫面中的演員資訊，甚至能用AI生成圖片來當作待機畫面 (LG Gallery+)。

針對遊戲玩家，W6與今年的OLED evo全系列機種 (G6/C6)均支援4K 165Hz高更新率，並且相容NVIDIA G-SYNC與AMD FreeSync Premium抗撕裂技術，反應時間僅0.1毫秒。

