LG StanbyME 2 閨蜜機動手玩 實現平板、電腦螢幕、電視三合一
從電視到平板，我們觀賞影片的方式越來越多元，從只能在客廳與房間的固定位置觀賞，到餐桌前、廚房內、甚至運動健身都要看。這樣的生活型態，以往我們只能依靠小小的平板，但現在有了 LG StanbyME 2 第二代閨蜜機，你可以在幾乎任何的場域，用著 27 吋的大螢幕觀賞影片、工作、甚至進行遊戲。沒錯，它是一台讓你擺脫固定視角與插座限制的行動大平板、電腦螢幕與行動電視，而且不只看影片，它的功能真的比你想像的更多。
應該不少朋友都有看過或聽過 LG StanbyME 閨蜜機，當時可以使用靈活移動的立架，受到非常多朋友的喜愛，甚至之前到診所也看到醫生用它來協助看診，有許多廚藝教室也為學員配置一台做為輔助教學使用。而這次新推出的 LG StanbyME 2 第二代閨蜜機，除了繼承了第一代靈活便利的立架，還新增了可以拆下螢幕作為平板的完美應用，也讓使用場景變更多。無論是「立著看劇」、「拆下來筆當電第二螢幕」、「掛起來當藝術畫框」，到「平放來玩桌遊」，它跳脫了電視、平板與螢幕之間的既有分野，讓螢幕真正變成生活的一部分。這樣的彈性，也難怪它會拿下 iF 設計大獎的肯定。
超靈活立架 輕鬆與生活融合
LG StanbyME 2 閨蜜機最重要的特色，就是螢幕與超靈活的立架結合，立架的設計非常精巧，以非常好滑動的隱藏式滾輪設計。如果不知道下面有滾輪，根本也不知道它可以滑動，更重要的是非常好推，完全不花力氣就可以移動到想使用的地方。
支架的設計也非常好用，兩個垂直關節協動，無論是往上或是往下調整高度，螢幕始終面向原本角度。
還有水平關節，可以左右擺頭，使用上更靈活。
最後就是超好用的萬向旋轉關節，還很貼心的設計了橫向與直向兩個最常用角度的固定，轉到這兩個角度時稍微用力一點就可固定，不用再細細微調角度，也可以調整上下仰角，方便更多角度觀看使用。
這樣的立架設計，像是在廚房就非常好用，尤其是在 IG 或網頁上滑到喜歡的食譜，就可以直接推到廚房看著螢幕開始做菜。
另外如果要在躺椅上追劇，也很方便調到合適的角度。
當然如果想要彈吉他或是練琴，直接使用數位樂譜，就有大到不行的譜架可以用，清楚又方便。
對了，雖然滑來滑去很好用，但如果想要固定在同一個位置不動怎麼辦？其實配件中還有附上固定的軟墊，直接安裝在底座就可乖乖地讓底座不滑動。
附帶一提，LG StanbyME 2 有著好用的觸控螢幕外，也有附上遙控器，但因為遙控器比較小，隨便放可能會容易不見，所以在螢幕上方設計有磁吸功能，可以直接將遙控器吸附在上面。
帶著走，才是真的自由
一開始提到與第一代閨蜜機最大的差別，就是在可拆卸的螢幕，而且還有非常多配件可以搭配。包裝內就有附上背繩、保護蓋平板支架與壁掛配件。對了，配件的使用方式大家務必要看一下說明書，會更容易使用。
要取下螢幕非常簡單，只要按一下螢幕後方的按鈕，就可鬆開卡榫，下方輕推並往上抬，就可取下螢幕，瞬間變成大平板。
如果搭配保護蓋平板支架，就可以輕鬆橫放在桌面，無論在餐桌上追劇，或是在辦公桌上輔助工作，都很好用。
對了，小小的遙控器也可以直接吸附在保護蓋上，不用怕搞丟。
安裝方式也很簡單，先將螢幕下方兩個塞子取下後，將保護蓋平板支架插入到底。
接著你就可以蓋上螢幕，作為平板保護蓋，上方還有磁吸設計可以吸附保護蓋，而且還有掀開保護蓋就開機的設計，真的就像平板一樣。
要做為立架，後方固定圓孔還要加上固定卡扣，只要反轉保護蓋並塞進卡扣中，就可以橫向站立。
如果要外出使用，因為 27 吋螢幕也不算小，所以有設計好用的背帶，直接將螢幕左右兩邊的塞子取下後，將背帶兩頭的固定螺絲鎖入即可。
搭配保護蓋使用，外出攜帶時也不用怕螢幕刮傷。
外出使用時，內建電池有 4 小時的續航，雖然不長，但我覺得以這麼大的螢幕來說已經非常夠用，而且隨時可以透過 USB Type C 供電，直接用 65W 以上的筆電或手機充電器就可以。
壁掛配件部分有附上壁虎與螺絲，因為要鑽牆我就不進行示範，但如果真的有需要，外出使用完回家後，掛上還能當成壁畫，真的很美。
多工娛樂與商務應用
可拆卸的設計不僅為觀影而生，更適合當作工作上的第二螢幕，直接連接上 HDMI 就可以與筆電串接，如果要長時間使用，也可以用筆電充電器來供電。
做為第二螢幕，可以橫向放置來增加工作觀賞面積，像是剪片、或是製作簡報時，就可以一邊參照素材一邊製作。
娛樂部分也非常好玩，LG StanbyME 2 內建非常多桌遊，像是西洋棋，就可以透過平放在桌面上讓兩人對弈。
如果想要畫圖也沒問題，可以用手指觸控作畫，也能使用電容式觸控筆進行。附帶一提，因為螢幕為霧面設計，不只不容易反光，作畫時還比較不容易沾指紋，所以大家可以放心使用。
操作簡便，視聽不打折
StanbyME 2 所搭載的 webOS 24 作業系統，不僅界面清爽、操作直覺，也有著長達 5 年的系統升級保證，都可以隨時有著更新更好的使用體驗。介面設計以卡片式排列內容，支援多使用者登入，每位家庭成員都能擁有自己的推薦清單與觀看紀錄，真正讓一台機器服務不同生活風格。
觸控操作讓你可以像操作平板一樣直接滑動選單、點選影片，不用再找遙控器。而語音控制則在手忙腳亂或遠距離時特別實用，只需說「Hi LG」，系統就會喚醒，支援基本搜尋、開關機、音量調整等指令。
影音方面，27 吋 QHD 螢幕結合 α8 晶片處理能力，讓即便非高解析原生內容，也能透過 AI 影像升頻達到更佳清晰度。支援 Dolby Vision 與 HDR10 等高動態影像格式，讓畫面細節更生動。
聲音則由 AI 音效 Pro 技術加持，結合 Dolby Atmos 虛擬環繞效果，聲音表現在螢幕或是平板中算是可圈可點。不過如果真的很要求聲音品質，建議可以加購小蜜友 20W 雙高音立體聲及中央低音單體，會有非常好的劇院效果。
斜槓機 vs 第二代閨蜜機 哪一台更適合你？
之前開箱 LG Smart Monitor Swing 斜槓機時，不少朋友問說，到底斜槓機與第二代閨蜜機差別在哪？該怎麼選？其實關鍵就在你的生活習慣。
斜槓機是一款更偏向桌上型多工應用的 4K 高畫質顯示器，擁有更大的 31.5 吋畫面與高色域 IPS 面板，對於圖像設計、剪片或影片欣賞來說有著更出色的畫質呈現。它具備 USB Type C 65W PD 的反向充電能力，可以幫筆電充電，對於需要延伸筆電螢幕工作的使用者來說，十分方便。不過，它必須插電使用，沒有內建電池，也缺乏可拆卸與平放等自由形態。
而 StanbyME 2 雖然只有 QHD 畫質與 27 吋大小，但在使用自由度與大螢幕兼具這塊幾乎無人能敵。你可以把它立著用、拆下來平放、掛在牆上、或直接帶去戶外。內建電池最高可用 4 小時，配合快充設計與便攜配件，讓它不只是一台螢幕，更是陪伴你生活的行動裝置。加上支援觸控與語音、內建遊戲、動態藝術模式等娛樂功能，適合喜歡切換生活場景、重視美感與自由度的使用者。
那要怎麼選？如果你完全不需要把螢幕拿下來做為平板使用，但想要螢幕可以推到居家或工作室的不同場域使用，也就是更需要拿來工作用，我建議直接選斜槓機。如果你是需要哪裡都能看、怎麼用都可以，更偏向娛樂生活使用，那 StanbyME 2 會更適合你。
它不是電視，而是懂你生活節奏的夥伴
LG StanbyME 2 第二代閨蜜機之所以吸引人，不是因為它「什麼都能做」，而是它懂得在生活中適時扮演不同角色。它可以是廚房裡的食譜螢幕、書房裡的第二顯示器，也可以是陽台上的戶外影院或沙發旁的數位畫框。從娛樂到工作，從家中到戶外，這塊 27 吋的螢幕不再被牆面與立架限制，而是主動貼近每一種使用情境。
它不會取代你的筆電、電視或平板，但它可能成為你最常用、最容易帶著走、最願意打開的一塊螢幕。如果你追求的是更生活化、更有彈性的使用體驗，那麼 StanbyME 2，的確值得你認真考慮。
