LG StanbyME 2閨蜜機二代體驗：不只是「閨蜜」，更是解放空間的隨行第二螢幕

LG在幾年前推出StanbyME，以「閨蜜機」這個巧妙的暱稱，迅速在家電市場中開闢出一條獨特的「可移動式智慧螢幕」賽道。當時，它解決了許多人在家中「搶電視」的痛點，或是在不同空間 (如廚房、臥室 )無縫接續影音娛樂的需求。

▲第二代的LG StanbyME 2閨蜜機

而LG帶來的第二代產品StanbyME 2 (27LX6TDGA)，顯然是基於前代的使用者回饋進行了諸多調整。筆者實際體驗後認為，LG這次的野心更大，不再只滿足於當個貼心的「閨蜜」，而是要將其打造成一款真正能「隨行」、跨越室內外界線、甚至能介入工作情境的全方位顯示方案。

核心痛點：解放客廳，打造個人專屬視聽圈

現代家庭的娛樂型態早已碎片化。客廳的主電視往往是家庭成員的「兵家必爭之地」——爸爸想看新聞、媽媽想追劇、孩子則吵著要看YouTube。而StanbyME 2的「核心價值」，則是在此提供一個極具彈性的使用特性，亦即「額外電視螢幕選擇」。

▲StanbyME 2的「核心價值」，在於方便使用的「額外電視螢幕選擇」

▲底座除了可透過內建滾輪方便移動，亦可透過8字電源線供電

▲由於電視螢幕內建電池，因此就算不額外插電也能使用，同時也能搭配背帶配件背負攜帶，或是懸掛在牆壁上使用，意味使用場所不像一般電視更傾向固定在單一位置，而是能更彈性地依照需求改變使用場景

StanbyME 2搭載了完整的webOS智慧系統，等同於一台功能齊全的LG Smart TV。開機後，Netflix、Disney+、YouTube等主流串流影音平台一應俱全。當家人佔據主要使用電視時，即可直接將這台27吋的閨蜜機推到書房、臥室，甚至是陽台，享受自己專屬的觀影時光。

▲操作介面採webOS，並且能下載安裝各類App擴充電視螢幕功能，另外也支援將電視螢幕當作智慧顯示器使用，或是透過AirPlay接收手機等裝置投放內容

此次StanbyME 2在移動性上做了顯著升級，底座的五輪設計讓它在家中地毯或木質地板上滑行依然順暢，高度、±25°的傾斜角度，乃至±90°的垂直旋轉調整機制也一應俱全，無論是躺在床上、坐在沙發上，或是邊做菜邊看食譜，都能輕鬆調整到最佳視角。

▲透過支架快速改變螢幕使方式

▲內建五輪設計的底座方便快速移動

▲螢幕背後可透過快拆系統安裝、取下

特別是垂直顯示模式，搭配手指觸控或遙控器操作，用來滑Instagram、TikTok或瀏覽網頁，體驗都遠勝傳統電視。

▲將螢幕翻轉為直向形式使用

▲可透過電視遙控器、觸控方式操作電視功能

▲遙控器可透過磁吸方式固定於電視螢幕上方

從「室內」走向「戶外」：電池升級與使用情境的延伸

第一代閨蜜機雖然可移動，但仍受限於電源線。StanbyME 2最大的進化之一，便是將螢幕本體設計為「可拆卸式」，並且內建了續航力更長的電池。

根據官方數據，在節能模式下，它最長可提供達4小時的無線播放時間。這意味著什麼？它不再只是一台「在家裡換房間用」的電視，而是真正可以「帶出門」的設備。

筆者設想了幾個情境：週末的家庭露營，當夜幕低垂，在帳篷外架起StanbyME 2播放一部電影，絕對是氣氛滿點。或是在自家後院烤肉時，用它來播放音樂或賽事轉播，甚至在沒有插座的陽台，也能愜意地邊喝咖啡邊看晨間新聞。

▲內建電池設計，讓StanbyME 2可以輕易帶到戶外使用

▲搭配露營車也能放在車內使用

▲磁吸配件不僅能當作螢幕保護蓋，更能當作支撐電視螢幕的支架使用

不只娛樂：居家辦公的得力助手

過去的新型冠狀病毒疫情改變了工作型態，居家辦公 (WFH)、線上會議已經成為目前工作常態。LG顯然也注意到了這點，因此為StanbyME 2加入了更強大的連接性。

最讓筆者讚賞的是新增USB-C 連接埠 (支援DP Alt mode)，以及原有的HDMI連接功能。這讓StanbyME 2能迅速搖身一變，成為筆記型電腦的「輔助螢幕」。對於居家辦公族群而言，一台27吋、具備QHD解析度的觸控螢幕，無論是用來查閱資料、放置通訊軟體，或是在視訊會議時使用，都大幅提升了工作效率。

▲StanbyME 2內建USB-C與HDMI輸入，配合本身也是一台智慧顯示器的特性，作為居家辦公顯示輸出使用也相當方便，甚至透過上方USB-C連接埠使用外接視訊攝影機，更能方便當作視訊會議系統使用

當它作為輔助螢幕時，其可調角度與可移動的特性再次展現優勢。你可以將它拉到辦公桌旁，甚至是在客廳沙發上，也能快速搭建一個舒適的臨時工作站。

▲電視螢幕本身除了加入Dolby Atmos與Dolby Vision，同時也加強AI應用功能

實際體驗的「但書」

當然，沒有產品是完美的。StanbyME 2雖然極力打造「隨行」的形象，但在實際使用中，仍有幾點「不便」需要提出。

首先是「重量」，雖然螢幕本體可拆卸，但一台內建電池、機構紮實的27吋螢幕，單獨手持或「背著走」依然頗具份量。因此它更適合的是短距離「搬移」，而非像平板電腦那樣長時間攜帶。

其次，也是最重要的，是「戶外使用的侷限性」。第一點是電池續航，官方的4小時續航時間是在「節能模式」下測得，若以正常亮度播放高畫質影片，續航力勢必會縮短，對於動輒半天以上的露營活動，電力焦慮仍在。

第二點則是「防護性」，官方頁面已明確提醒：「產品非防水設計」。這意味著它在戶外使用時必須格外小心天氣，一場突如其來的午後雷陣雨，都可能對其造成致命傷害。同時，在強烈日光下，螢幕的亮度是否足夠清晰可見，也是個考驗。

因此，筆者會將其戶外使用情境，定義在「有遮蔽的陽台」或「天氣穩定的露營地」，而非真正的上山下海。

市場競爭與LG的設計優勢

在StanbyME推出後，坊間確實也出現了不少類似概念的產品，例如可攜式投影機，或是其他品牌的移動式螢幕，其中不乏在「價格」上更具競爭力的選項。

而LG的優勢在於其深厚的「家電設計」底蘊與「品牌生態系」。StanbyME 2獲得2025年iF設計大獎，其簡潔的美學、紮實的做工，以及將螢幕、支架、滾輪整合得恰到好處的工藝，使其能完美融入各式居家裝潢風格，這點是許多競品難以企及的。

此外，成熟的webOS平台、完整的串流支援，以及透過ThinQ App與家中其他LG電器連動的便利性，構築了其難以取代的生態護城河。

總結：是「第二台電視」，也是「第一台隨行螢幕」

整體而言，LG StanbyME 2閨蜜機第二代，是一款定位更清晰、功能更成熟的產品，精準抓住了現代人對於「螢幕」多工、彈性、跨場景的需求。

▲LG StanbyME 2閨蜜機第二代定位更清晰、功能更成熟的產品，精準抓住了現代人對於「螢幕」多工、彈性、跨場景的需求

它不僅解決了「家中只有一台電視」的傳統衝突，更透過升級的電池與連接性，將使用場景從客廳延伸到臥室、書房，再到辦公桌，甚至拓展至 (有條件的)戶外使用情境。

雖然它在重量和戶外防護性上仍有妥協，且價格定位可能偏高，但對於追求生活品質、重視彈性空間運用，並且需要在家中與辦公情境切換的「斜槓」使用者而言，StanbyME 2 無疑提供了一個極具吸引力且設計感十足的解決方案。它不只是一台「閨蜜機」，更像是一位能幹的「私人助理」，隨時隨地滿足你的顯示需求。

