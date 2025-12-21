LG預告將在拉斯維加斯展出以「情感智慧」 (Affectionate Intelligence)為核心的全新AI車載解決方案，並且首度揭曉名為LG P-pod 1.0的新一代數位座艙概念設計。

LG預告CES 2026秀AI智慧座艙黑科技！擋風玻璃變身透明OLED 資訊幕，還能看懂手語

三大解決方案：擋風玻璃就是你的AR螢幕

LG這次展出的技術主軸是將車艙打造為「以人為本」的空間，透過AI重新定義駕駛與乘客的體驗。主要包含三大亮點：

• 行動顯示解決方案 (Mobility Display Solution)：LG發揮其在面板技術的優勢，將整片擋風玻璃變成一塊巨大的透明OLED顯示器。

廣告 廣告

AR資訊：接近紅綠燈時，AI會直接在視線前方顯示剩餘秒數。

虛擬實境：在自動駕駛模式下，系統能將單調的隧道變成綠意盎然的森林，或是讓櫻花花瓣在林蔭大道上飄落，創造沉浸式的視覺體驗。

LG預告CES 2026秀AI智慧座艙黑科技！擋風玻璃變身透明OLED 資訊幕，還能看懂手語

• 車用視覺解決方案 (Automotive Vision Solution)：透過車內感測與視覺AI，系統能即時追蹤駕駛的視線、手勢甚至穿著顏色。

眼神商機：假如副駕乘客盯著窗外某棟建築物的廣告看，系統偵測到視線後，會自動在乘客螢幕上跳出相關產品資訊，實現無縫的「眼神購物」。

LG預告CES 2026秀AI智慧座艙黑科技！擋風玻璃變身透明OLED 資訊幕，還能看懂手語

• 車載娛樂解決方案 (In-Vehicle Entertainment Solution)：這部分強調個人化與溝通。

最令人印象深刻的功能是AI手語翻譯：如果有餐廳員工用手語與車內乘客溝通，AI能即時辨識手勢並轉換為螢幕文字，打破溝通障礙。此外，AI還能辨識窗外風景，自動調出乘客過去在該地點拍攝的照片回憶。

LG預告CES 2026秀AI智慧座艙黑科技！擋風玻璃變身透明OLED 資訊幕，還能看懂手語

LG P-pod 1.0：是概念車，也是實驗室

除了上述技術，LG也將展示名為LG P-pod 1.0的數位座艙原型。「P」代表Prototype (原型)，「pod」則象徵像豆莢般包覆的模組化車艙。

LG預告CES 2026秀AI智慧座艙黑科技！擋風玻璃變身透明OLED 資訊幕，還能看懂手語

這不只是一個展示品，更是LG用來測試未來移動創新的孵化器，主打三大特色：

• 同理互動 (Empathetic Interaction)：透過臉部與語音識別，車輛能「認出」你是誰，並且預先準備好你的行程與愛用App。

LG預告CES 2026秀AI智慧座艙黑科技！擋風玻璃變身透明OLED 資訊幕，還能看懂手語

• 個人化旅程：透過DIMS (駕駛與內部監控系統)，系統能分辨不同乘客的需求。例如大家想吃飯時，螢幕會跳出投票功能，讓全車乘客一起決定餐廳。

LG預告CES 2026秀AI智慧座艙黑科技！擋風玻璃變身透明OLED 資訊幕，還能看懂手語

• 時空延伸：將車輛視為智慧家庭的延伸。你可以在車上控制家裡的掃地機器人、冷氣，甚至透過車載螢幕查看家中的寵物攝影機，實現「車家合一」的無縫連接。

LG預告CES 2026秀AI智慧座艙黑科技！擋風玻璃變身透明OLED 資訊幕，還能看懂手語

分析觀點：不造車，但要當車廠的「大腦」供應商

筆者認為，從LG這次在CES 2026的佈局可以看出，他們並不急著自己造一台車，而是更傾向於利用自身在顯示面板 (Display)、家電 (Smart Home) 與AI領域的強大優勢，成為各大車廠在「軟體定義車輛」 (SDV)時代不可或缺的Tier 1供應商。

特別是P-pod 1.0的概念，展現了LG試圖將其ThinQ智慧家庭生態系移植到車上的野心。當車子變成「裝著輪子的客廳」，LG顯然希望這個客廳裡的電視 (擋風玻璃)、管家 (AI)與娛樂系統，通通來自LG技術。

更多Mashdigi.com報導：

Google Assistant確認「延後退休」，Gemini全面接管Android 生態還要再等等

Netflix全面遷移至Amazon Aurora資料庫，效能提升75%、成本節省28%

LinkedIn執行長示警：AI時代別再做「五年職涯規劃」！短期技能迭代才是王道