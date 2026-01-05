為了實現「零勞動家庭」 (Zero Labor Home)的終極目標，LG在CES 2026展前公開展示旗下最新的AI家庭機器人——LG CLOiD。

LG發表雙臂機器人「CLOiD」！能做早餐還會折衣服，實現「零勞動家庭」願景

這款機器人不再只是像掃地機器人那樣在地上跑，而是具備雙臂、雙手與AI視覺大腦的「實體AI」 (Physical AI)，能夠真正代替人類處理像是烹飪、洗衣等繁瑣的日常家務。

不只掃地，CLOiD能幫你拿牛奶、折衣服

在LG描繪情境中，LG CLOiD展現了高度的自動化能力，不僅能自行移動到冰箱取出牛奶、將可頌放入烤箱準備早餐，甚至在主人出門後，它還能啟動洗衣機洗衣服，並且在烘乾後負責折疊與堆疊衣物。

這顯示CLOiD具備極高的環境理解能力與精細動作控制，更能無縫串聯LG旗下的ThinQ智慧家電生態系。

擬人化設計：7自由度雙臂 + 5根手指

硬體架構上，LG CLOiD由頭部、軀幹、雙臂與輪式底座組成：

• 頭部 (AI Hub)：搭載晶片、螢幕、鏡頭與多種感測器，作為機器人的大腦與互動介面，能透過表情與語音和使用者溝通。

• 軀幹與雙臂：軀幹可調整高度以適應不同作業需求，雙臂擁有與人類手臂相同的7自由度，雙手則配備5根獨立驅動的手指，使其能像人一樣抓取物體並進行精細操作。

• 輪式底座：採用源自LG掃地機器人與Q9 AI Hub的自動駕駛技術，選擇輪式而非雙足，則是為了確保居家移動的穩定性與安全性，低重心設計也能避免傾倒誤傷兒童或寵物。

導入「實體AI」：看懂指令，動手做事

LG CLOiD的核心大腦採用了實體AI技術，結合了：

• 視覺語言模型 (VLM)：將鏡頭看到的影像轉化為語言結構。

• 視覺語言行動 (VLA)：將理解後的資訊轉化為實際的物理動作。

• 經過數萬小時的家務數據訓練，CLOiD能識別家中的電器與物品，並且理解使用者的模糊指令 (例如：「幫我準備早餐」)，進而執行一連串複雜的動作。

進軍上游：發表驅動器品牌「LG Actuator AXIUM」

除了機器人本體，LG也藉此機會展現其在零組件領域的野心，推出了全新的機器人驅動器品牌「LG Actuator AXIUM」。

驅動器 (Actuator) 是機器人的「關節」，整合了馬達、驅動控制與減速機。LG憑藉在家電馬達領域累積的技術優勢，試圖為機器人產業提供輕量化、高效率且高扭力的驅動解決方案，這也將成為LG未來在機器人供應鏈中的重要戰略資產。

分析觀點：從「家電」進化到「家人」

筆者認為，相較於Tesla Optimus等廠商致力於開發「雙足行走」的類人機器人，LG選擇「輪式底座+靈巧雙手」的設計，其實更符合現階段居家環境的務實需求——畢竟在家裡，機器人「不跌倒」比「會爬樓梯」重要得多。

LG CLOiD的出現，標誌著智慧家庭從「聯網控制」 (IoT)邁向了「實體代勞」 (Robotics)的新階段。透過ThinQ平台串聯，未來的冰箱、烤箱不再只是被動等待指令，而是能由機器人主動操作。

雖然目前看來折衣服的速度可能還比不上人類，但對於想要從家務地獄中解脫的現代人來說，這絕對是值得期待的未來。

