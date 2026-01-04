修正當年所有遺憾！Pebble Round 2正式發表：無邊框彩色電子紙螢幕、續航力破兩週

繼2025年令人驚喜的品牌復活秀之後，智慧手錶的先驅Pebble再次出招。

Pebble正式宣布推出其經典圓形錶款的後繼機種——Pebble Round 2，這款產品被視為公司創辦人Eric Migicovsky對於2015年推出的Pebble Time Round的一次「完美修正」，試圖在修正當年所有缺點的同時，找回Pebble最受老玩家喜愛的靈魂。

告別「停機坪」邊框，螢幕佔比大升級

當年的Pebble Time Round雖然以輕薄著稱，但那圈粗到可以停飛機的邊框，以及僅有兩天的電力，讓許多粉絲望而卻步。

這次推出的Pebble Round 2最大改變在於螢幕，搭載一塊1.3吋的彩色e-paper電子紙觸控螢幕，顯示面板採用全貼合技術並延伸至邊緣，徹底消滅了過去厚重的邊框感。可視角度也獲得大幅改善，更減少反光，讓使用者在各種角度下都能清晰閱讀時間。

重點是，這款手錶保留極致的輕薄手感，機身厚度僅8.1mm，戴在手上幾乎感覺不到負擔，這與目前市面上動輒10mm以上、明顯厚重的其他款式智慧手錶形成強烈對比。

續航力暴增至兩週，但拔掉了心率偵測？

Pebble最引以為傲的「長續航」也回來了。官方宣稱Round 2的電力可達兩週以上，徹底解決了一代需要頻繁充電的痛點。

不過，為了維持輕薄與電力表現，Eric Migicovsky做了一個大膽的決定：不搭載光學心率感測器。

他認為，Pebble當年失敗的原因之一就是試圖討好所有人，塞入過多功能。這次Round 2則是回歸初衷，專注於「實用性」 (Utility)與「趣味」 (Whimsy)。

雖然沒有心率偵測，但內建了雙麥克風，可支援AI語音助理與訊息聽寫，同時具備基礎的計步與睡眠追蹤功能。最重要的還是採用開放系統，讓玩家可以自由客製化錶面。

售價199美元，預計今年5月出貨

Pebble Round 2目前已經開放預購，建議售價為199美元 (約新台幣6400元)，預計於今年5月開始出貨。官方也相當佛心地表示，如果先前已經預訂Pebble Time 2，但是改變心意想換這支圓錶，將能夠無條件轉換訂單。

