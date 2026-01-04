趕在CES 2026正式開展前，LG宣布更新旗下主打極致輕薄的gram筆電系列。此次不僅在輕量化與機身強度之間取得突破，更透過全新Aerominum材質，讓新款Gram筆電在擁有軍規耐用度的同時，還能維持「同級最輕」的霸主地位，甚至推出全球最輕盈的17吋筆電設計，其中還放入一組NVIDIA的GeForce RTX 5050獨立顯示晶片。

LG新款gram AI筆電亮相！以Aerominum航太材質打造全球最輕17吋機種，還塞進一張RTX 5050獨顯

自創材質Aerominum：輕盈之外還變得更硬

LG表示，Aerominum是由「航空」 (Aero)與「鋁」 (Aluminum)兩字結合，這種專有的複合材質能在大幅減輕筆電重量的同時，顯著強化結構剛性。

長期以來，LG gram系列雖然以「輕到不可思議」著稱，但鎂合金機身偏軟的手感常被部分用戶詬病。這次改用Aerominum材質，LG強調機身表面將具備更好的抗刮性與金屬質感 (Sleek metallic finish)，並且通過嚴苛的軍規耐用度測試，意味新款Gram筆電不僅更輕，同時也具備更好耐用性。

支援Copilot+ PC，透過LG Link串聯生態

作為2026年的新機，AI自然是標準配備。新款gram系列符合微軟的Copilot+ PC設計，除了雲端AI功能外，同時也搭載LG自家裝置端AI系統，即便在沒有網路連線的狀態下，也能處理部分的AI運算任務。

此外，LG也強化跨裝置連結能力，透過LG Link技術可讓使用者更無縫地在手機、webOS裝置、電視、螢幕，甚至投影機之間傳輸檔案，或是進行螢幕鏡射，試圖打造更完整的LG智慧生態圈。

gram Pro 17：獨顯加身依然全球最輕

在硬體規格方面，旗艦款LG gram Pro 17搭載17吋WQXGA解析度的LCD螢幕，在維持「全球最輕17吋筆電」頭銜的同時，更在機身內放入一組NVIDIA GeForce RTX 5050獨立顯示晶片。

另一款LG gram Pro 16則鎖定視覺體驗，改採色彩更豔麗的OLED面板，並且搭載Intel Core Ultra筆電處理器。

目前LG尚未公布這兩款新機的具體售價與上市時間，更多細節預計將在下週的CES展會上揭曉。

