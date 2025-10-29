LG空氣照護新品登台，首創為貓而生的「喵太座」AeroCatTower空氣清淨機等機種亮相
LG在台發表全新LG PuriCare系列空氣照護系列產品，強調以「懂你的空氣，更在乎你的生活」為核心，推出四款結合創新科技、設計美學與生活洞察的新品。其中最受矚目的，是專為貓咪打造的PuriCare AeroCatTower空氣清淨機，正式搶攻台灣日益龐大的寵物家電市場。
LG表示，雖然AeroCatTower是在去年IFA 2024期間首度亮相，但其實是針對亞洲地區相對潮濕環境所設計。此外，LG也說明AeroCatTower的產品設計背後，參考多達1500支寵物貓咪的習性、與人互動行為等數據，分別加上自動加溫、紀錄體重，以及停留時間功能，讓飼主能藉此觀察貓咪體重變化，另一方面也加入能讓貓咪放鬆、淨化除臭功能。
而除了透露AeroCatTower將會以系列機種持續更新，甚至也會增加更多適合貓咪互動設計，例如增加貓抓板或其他擴充設施，LG也透露內部其實也已經著手研究適合狗狗的設計版本，但目前暫時還沒有具體產品規劃。
至於選擇先推出適合貓咪的空氣清淨機，LG表示主要還是當初規劃產品時，統計飼養貓咪的人口較多，因此才先規劃打造AeroCatTower，但也強調未來也會考量飼養狗狗的族群推出合適產品。
另一方面，LG也說明AeroCatTower接下來將會納入訂閱方案適用項目，其中也會包含定期保養、耗材更換，讓飼養貓咪的飼主也能輕鬆使用。
為貓而生：AeroCatTower整合暖窩、體重紀錄與放鬆模式
LG推出首款「為貓而生」的PuriCare AeroCatTower空氣清淨機，主要特色如下：
• 智慧寵物健康照護系統：貓咪踏上座墊時，將自動啟動暖窩 (34°C/39°C兩段)，並且即時記錄體重與休息時間，透過LG ThinQ App同步追蹤。
• 貓咪放鬆模式：考量貓咪對聲音、氣流敏感，當貓咪上座時，按鍵會自動靜音、降低風速，並且將氣流柔和向下吹送，避免直吹造成壓力。
• 淨化與除臭：採用 360°全方位淨化設計，搭配三合一高效除臭濾網 (吸附毛屑、粉塵、異味)，內建UVnano紫外線清潔風扇葉片 (去除99.99%細菌)。
AeroCatTower先前已經透過集資平台嘖嘖預購突破1300台，並且獲選TIME 2025百大最佳發明，在台灣市場的建議售價為新台幣23900元，並且將從即日起開放出貨。
AI+智慧節能：AeroBooster體積縮小40%、淨化範圍達5.5公尺
新款PuriCare AeroBooster空氣清淨機則強調AI智慧與節能：
• AI+ 智慧感測：升級搭載AI+技術，號稱節能效率提升達 49%。
• 雙重氣流 + 循環扇：延續360°淨化，搭配清淨循環扇，可將潔淨氣流最遠送達 5.5 公尺。
• 體積縮小 40%： 採用韓系簡約造型，更易融入居家風格。
五合一美學：AeroSpeaker 整合喇叭、氣氛燈、無線充電
預計 2026 年在台亮相的 PuriCare AeroSpeaker 空氣清淨機，則主打「生活減法美學」：
• 五合一功能： 整合空氣清淨、360° 環形喇叭、情境模式氣氛燈、無線充電板與茶几功能。
• 淨化與靜音： 同樣具備 360° 過濾與 UVnano 技術，最低運轉音量 21 分貝。
• 氣氛營造： 多種燈光模式可透過 ThinQ App 切換。
除濕升級：新一代雙迴轉變頻壓縮機，效能提升 20%
針對台灣潮濕氣候，LG 也推出升級版 PuriCare 雙變頻除濕機：
• 大容量選擇： 提供 22L、19.6L、18L 三款機型。
• 效能提升： 搭載新一代雙迴轉變頻壓縮機與變頻馬達，除濕效能較前代提升 20%，超越 2026 年一級能效標準。
• 抑菌潔淨： 內建 UVnano 殺菌風扇與奈米離子技術。
• 獨家配件： 同步推出萬用烘物箱，可搭配除濕機快速烘乾鞋子、玩偶等小物。
LG 強調，PuriCare 全系列新品旨在透過多元創新，滿足現代家庭對效能、空間與美感的多重需求，提供全場景的空氣解決方案。
PayPal宣布與OpenAI結盟，2026年起ChatGPT將支援透過PayPal線上交易
聯發科Kompanio 540亮相！為教育市場打造全天候續航Chromebook
