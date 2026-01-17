S-Life新生活藝文誌一月號出刊

新營文化中心出版的《S-Life新生活藝文誌》一月號登場。（新營文化中心提供）

記者陳佳伶∕新營報導

新營文化中心出版的《S-Life新生活藝文誌》今年一月號出刊，介紹新營文化中心春節兩大展覽的策展者，同時也關心深耕多年的地方傳媒及近年崛起的新興媒體發展，貼近在地生活，和關注大新營區發展的民眾一起喜迎新春。

新營文化中心指出，一月號封面是即將降落在新營的超萌「雲朵AH!Q」，係新銳藝術家Alan Hong以新營火車站結合「馬年」主題所打造的新營意象。

新營文化中心同時邀請版畫藝術家吳鴻滄、林淑芬攜手策劃「福馬瀛新春-十二生肖版印年畫展」，在一月號出刊的S-Life〈聚焦推薦〉主題篇章有詳盡介紹。

廣告 廣告

這次策劃主題「大新營區放送者」，介紹在地的南天電視台、台南線上、人生廣播電台，專訪電視台與電台的工作人員、主持人，在日新月異的資訊時代，認識這些地方媒體的影響力與轉型發展。

至於近期在大新營區「發聲」的新興自媒體，一是發跡白河的「溪北風」，藉由發起百工小聚、影像紀錄，逐步行銷溪北的農村社區；另一位則是「溪北飯桌」老闆，以豐富的自媒體行銷經驗，及自寫釣魚ＡＰＰ，期望打造溪北釣魚觀光及水文生態教育的Youtuber「台灣大釣哥」。

新營地區愛吃美食的民眾，常會參考新營知名的社群「新營美食地圖」版主-福哥介紹內容，按圖索驥去嘗鮮；一月號的S-Life記錄「新營美食地圖」的發展歷程、各種店家的推薦服務，及如何透過社群影響力，為地方弱勢提供公益餐食，並在各類災情中協力募集物資與配送等故事。

新營文化中心表示，《S-LIFE新生活藝文誌》索閱點資訊及電子檔，可上「新營文化中心」、台南市政府文化局」官網下載，可多加利用。