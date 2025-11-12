Life8擴大通路布局 米斯特Q3營收同期新高

【記者柯安聰台北報導】服飾品牌大廠-米斯特（2941）12日公告114年第3季財報，第3季營收2.34億元，年增16.43%，續創歷史同期新高，稅後淨利為1074萬元，年減7.47%，每股盈餘為0.69元；今年前3季營收為7.02億元，年增16.89%，累計前3季每股盈餘為2.07元。此外，該公司10月營收為6720.7萬元，年增8.44%。



米斯特董事長林瑞豪表示，第3季營收表現主要受惠旗下Life8品牌通路調整與NONSPACE動能推升所致。第4季在新品與聯名計畫帶動下，營運展望依舊可期。



在通路策略上，Life8積極推動店型轉換策略，縮減小坪數店型，加速擴展大型旗艦型通路「Life8 Select」。Select店型整合集團旗下Life8、ALL WEARS、WILDMEET、EVENLESS、Mollifix、K:CODE等多品牌資源，以聯合販售方式提高坪效與品牌互補效益，成為米斯特推動營運升級的重要引擎。公司指出，Life8 Select結合各式服飾與配件，不僅強化商品多樣性與消費體驗，也能有效分攤行銷成本、整合倉儲與人力資源，帶動整體營運效率提升。









此外，南韓品牌通路NONSPACE，目前全台5家分店，提供消費者最即時且流行的韓系選品。公司表示對新興品牌與海外品牌而言，「在地通路」是最具效率的銷售平台，可快速接軌消費者，建立品牌能見度與信任感，形成強大的市場進入門檻與長期合作價值。NONSPACE近年將持續拓展店家數，以打造「Life8 Select」外的另一波成長動能。



公司強調，未來持續推動Life8 Select與NONSPACE雙通路展店計畫，透過數據導向的會員經營與精準行銷策略，提升品牌整體市占率與獲利穩定性。產業法人表示，透過系統化的數據管理、供應鏈整合與品牌運營能力，「品牌通路」展現三大核心優勢：成長潛力、品牌風險分散與通路護城河，有別於其他「單一品牌擴張」公司，米斯特預計將以品牌、通路「雙系統化」成長，開啟更具規模效應與永續競爭力的發展新階段。



同時，米斯特也預告，12月即將推出Life8與人氣偶像團體《原子少年》的全新聯名系列，首波將於官方網站獨家開賣，以限量贈品與線上數位活動造勢開場。隨後將於Life8 Select台中松竹旗艦店以及全台通路陸續推出實體販售，預期將吸引粉絲與年輕消費族群熱烈關注，為年底旺季再添銷售動能。（自立電子報2025/11/12）