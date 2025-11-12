Life8擴大通路布局 米斯特Q3營收同期新高
【記者柯安聰台北報導】服飾品牌大廠-米斯特（2941）12日公告114年第3季財報，第3季營收2.34億元，年增16.43%，續創歷史同期新高，稅後淨利為1074萬元，年減7.47%，每股盈餘為0.69元；今年前3季營收為7.02億元，年增16.89%，累計前3季每股盈餘為2.07元。此外，該公司10月營收為6720.7萬元，年增8.44%。
米斯特董事長林瑞豪表示，第3季營收表現主要受惠旗下Life8品牌通路調整與NONSPACE動能推升所致。第4季在新品與聯名計畫帶動下，營運展望依舊可期。
在通路策略上，Life8積極推動店型轉換策略，縮減小坪數店型，加速擴展大型旗艦型通路「Life8 Select」。Select店型整合集團旗下Life8、ALL WEARS、WILDMEET、EVENLESS、Mollifix、K:CODE等多品牌資源，以聯合販售方式提高坪效與品牌互補效益，成為米斯特推動營運升級的重要引擎。公司指出，Life8 Select結合各式服飾與配件，不僅強化商品多樣性與消費體驗，也能有效分攤行銷成本、整合倉儲與人力資源，帶動整體營運效率提升。
此外，南韓品牌通路NONSPACE，目前全台5家分店，提供消費者最即時且流行的韓系選品。公司表示對新興品牌與海外品牌而言，「在地通路」是最具效率的銷售平台，可快速接軌消費者，建立品牌能見度與信任感，形成強大的市場進入門檻與長期合作價值。NONSPACE近年將持續拓展店家數，以打造「Life8 Select」外的另一波成長動能。
公司強調，未來持續推動Life8 Select與NONSPACE雙通路展店計畫，透過數據導向的會員經營與精準行銷策略，提升品牌整體市占率與獲利穩定性。產業法人表示，透過系統化的數據管理、供應鏈整合與品牌運營能力，「品牌通路」展現三大核心優勢：成長潛力、品牌風險分散與通路護城河，有別於其他「單一品牌擴張」公司，米斯特預計將以品牌、通路「雙系統化」成長，開啟更具規模效應與永續競爭力的發展新階段。
同時，米斯特也預告，12月即將推出Life8與人氣偶像團體《原子少年》的全新聯名系列，首波將於官方網站獨家開賣，以限量贈品與線上數位活動造勢開場。隨後將於Life8 Select台中松竹旗艦店以及全台通路陸續推出實體販售，預期將吸引粉絲與年輕消費族群熱烈關注，為年底旺季再添銷售動能。（自立電子報2025/11/12）
其他人也在看
韓國瑜「桌子說」嗆賴清德 卓榮泰：桌上「兩道菜」韓院長要吞嗎？
立法院長韓國瑜今天（12日）公開回應總統賴清德，並且將台灣安全形容成桌子的四隻腳，但是賴清德打斷三隻，他喊話要賴清德以民進黨主席身分立刻廢除台獨黨綱。對此，行政院長卓榮泰回應，「這張桌上還有兩道菜，一是國民黨主席祭拜共諜；另一件則是沈伯洋遭中國追捕，難道這兩盤菜，韓院長都要吞下去嗎？」中天新聞網 ・ 15 小時前
買賣流程霧煞煞 信義房屋籲「這步驟」重要
[NOWnews今日新聞]網友於討論區發問房屋買賣流程，是房子先過戶給買方後，買方才自行貸款付款給賣方嗎？留言者回應眾說紛紜，正確與否皆有人表達。信義房屋小檜溪重劃店主任林逸柔表示，正確的房屋買賣流程...今日新聞NOWNEWS ・ 8 小時前
Gogolook營利創新高 邁向連續獲利元年
【記者柯安聰台北報導】信任科技服務商Gogolook（6902）12日公告2025年第3季財務成果。受益於營收穩健成長與營運效率提升，本業已連續3季獲利，並推動前3季營業利益達2634萬元，創歷史同期...自立晚報 ・ 9 小時前
于北辰為軍方設靶場緩頰 強調不會有一顆子彈跑出來
桃園市議員梁為超、吳嘉和、謝美英日前在市議會聯合質詢時，嚴厲譴責國防部未經地方溝通協調，計畫在龍岡地區設置靶場或大型彈藥庫，引發地方強烈反彈，三位議員除堅決反對外，將陳情書遞交給市長張善政；軍方出身的市議員于北辰今質詢時則為軍方緩頰，強調未來只有靶場沒有彈藥庫，此外靶場採全罩式方式，不會有一顆子彈飛自由時報 ・ 22 小時前
股息貢獻長線報酬近6成 它受益人數穩居冠軍！
根據Bloomberg統計，台灣加權報酬指數近10年股息貢獻度達39.76%，近20年更高達58.80%，顯示股息在長期報酬中扮演關鍵角色。景氣轉強與出口持續暢旺，預示台股進入健康成長循環，在此背景下，有季配息機制與長期成長潛力的國泰永續高股息（00878），持續吸引長期資金配置。00878已公布10月收益分配期前公告，提醒投資人，本次除息前的最後買進日為11月17日，股息預計於12月12日發放，基金具備三大亮點，受益人數位居高股息ETF中第一。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
愛玩車／裕日車迎新副總 李昌益將主導品牌與通路發展
愛玩車／裕日車迎新副總 李昌益將主導品牌與通路發展EBC東森新聞 ・ 9 小時前
三率三升 旭然3Q EPS創12季新高
【記者柯安聰台北報導】旭然國際（4556）公布2025年第3季合併營收1.60億元，受惠於旗下Filtrafine品牌工業液體過濾相關產品保持穩定出貨表現，加上業外匯兌利益，第3季稅後淨利0.11億元...自立晚報 ・ 8 小時前
【全球大搜奇】「毅力號」發現含鐵岩石 火星曾存生命跡證
記者潘紀加／綜合報導 美國國家航空暨太空總署（NASA）9月10日宣布，「毅力號」火星探測器發現內含鐵礦物的罕見岩石；被認為是火星曾經存在潛在生命跡象的最新證青年日報 ・ 8 小時前
櫃買審議通過久舜公司上櫃案
【記者柯安聰台北報導】久舜公司（5547）主要從事住宅、廠辦及住辦之工程營造及提供工程顧問服務，董事長為林世貞，推薦證券商係康和綜合證券、群益金鼎證券及宏遠證券，申請時資本額3.60億元。久舜...自立晚報 ・ 7 小時前
國泰00922、00725B明入息 21萬人受惠
【記者柯安聰台北報導】證交所公告，10月底台股累積總開戶數達到1366萬2156人，續創歷史新高，30歲以下新增開戶數達3萬88人，占10月整體新增開戶數逾6成，顯示台股持續朝向年輕化趨勢。台股ETF...自立晚報 ・ 8 小時前
營收遞延到Q4 國光將迎接第二階段成長期
【記者柯安聰台北報導】國光生技(4142)12日召開董事會通過前3季財報，由於出貨時程依據客戶因應市場需求變動，導致本季主要營收遞延到次季認列，前3季財報數字較去年同期低。不過，今年持續接獲國際合作生...自立晚報 ・ 8 小時前
009804投資台灣前50大公司 可成核心配置
【記者柯安聰台北報導】隨著AI商機持續發酵，市場對「AI泡沫化」的疑慮逐漸升溫。美國S 500指數經周期調整本益比逼近2000年網路泡沫高點，那斯達克「AI七雄」平均本益比逾35倍，但第3季營收增...自立晚報 ・ 9 小時前
潮牌叩關資本市場！HUMAN MADE不打折、零庫存，創下7成高毛利神話
日本潮流品牌HUMAN MADE，即將在11月27日於東京證交所的成長市場（Growth Market）上市。 《女裝日報》日本版分析，HUMAN MADE能在創立15年內，年營收達112億日圓，仰賴的不只是吸睛的潮設計，背後更有一套周密且理性的商業模式支撐。 54歲的創辦人NIGO（本名長尾智明）...商業周刊 ・ 1 天前
蕭美琴IPAC演講「范雲邀請」？郭正亮：跟歐洲議會無關
副總統蕭美琴7日現身歐洲議會舉行的「對中政策跨國議會聯盟」（IPAC）峰會發表演說；旅美教授翁履中直批偷渡演戲，他覺得丟臉。前立委郭正亮直言，蕭美琴的演講只是場邊活動，跟歐洲議會無關，也沒列入紀錄。IPAC共同主席之一的范雲邀請，有什麼了不起？中時新聞網 ・ 8 小時前
AMD揭示長期發展策略：鎖定兆元運算市場、伺服器CPU營收市佔上看 50%
AMD稍早於財務分析師大會 (Financial Analyst Day 2025) 上，揭示其長期策略與產品技術藍圖。AMD董事長暨執行長蘇姿丰 (Lisa Su) 強調，公司正邁入由技術藍圖與AI發展動能推動的全新成長時代，並且設定極具野心的長期財務目標：預計未來3到5年內，實現營收年均複合成長率 (CAGR) 超過35%，以及非GAAP每股盈餘 (EPS) 超過20美元的成績。Mashdigi ・ 9 小時前
別再只看台積電！EPS最高8.22 3家AI基建「隱形冠軍」偷偷發大財
2025年第三季，台灣電子與半導體產業的供應鏈迎來亮眼表現，多家業者不僅繳出獲利新高的成績單，更進一步揭示未來營運佈局與產業趨勢。從無塵室工程龍頭聖暉*、半導體材料分析專家汎銓，到自動化機器人解決方案的和椿，各自聚焦AI、先進製程、智慧工廠等熱門領域，展現出台灣高科技供應鏈在全球競爭中的韌性與成長潛力。以下帶您逐一掌握各家公司第三季表現與展望。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
鴻海傳吃下納智捷 郭董造車夢重啟/力積電成交爆量近50萬張 台玻富喬齊發光/AI與PCB雙題材噴發 金像電台燿雙創高｜Yahoo財經掃描
受市場資金輪動效應帶動，美股周二漲跌互見。道瓊工業指數勁揚1.18%，創下歷史收盤新高；標普500指數上漲0.21%；那斯達克指數小跌0.25%；費城半導體指數下挫2.48%。市場資金從高估值AI與科技股撤出，轉向傳產與醫療與金融板塊。輝達遭軟銀以58.3億美元清倉持股衝擊股價重挫近3%，連帶拖累安謀、美光、Palantir等AI概念股回檔，台積電ADR也同步下跌1.39%。不過AMD法說釋出樂觀展望，預期AI晶片未來3至5年年增率上看35%，盤後股價反彈逾5%。 亞股今日普遍走揚，日股上漲0.43%，韓股勁揚1.07%，港股上升0.81%，僅上證指數下跌0.07%。 台股今（12）日開高震盪，盤中一度攻上28,071點，再度叩關28,000點大關，終場上漲162.14點，收27,947.09點，成交金額5,613.23億元。台積電(2330)上漲10元收1,475元，鴻海(2317)法說釋出明年AI訂單可望顯著成長，股價回到250元整數關卡，成為盤面焦點。記憶體與玻纖布族群雙主流領軍，力積電(6770)爆出近50萬張大量攻漲停；台玻(1802)、富喬(1815)、南亞(1303)等玻纖布族群齊鎖漲停。PCB族群同樣火熱，金像電(2368)盤中亮燈刷新天價，帶動台燿(6274)及乙盛-KY(5243)強勢攻頂。另宏達電(2498)受惠處分不動產、單季轉虧為盈激勵漲停，裕隆(2201)因傳出鴻海將入股納智捷亦鎖漲停。整體來看，在權值股與題材股齊發動下，台股量能放大、人氣明顯回溫。Yahoo奇摩財經編輯室 ・ 15 小時前
唯一綠燈千金股...旺矽第三季獲利創新高卻慘跌停 分析師揭3關鍵
半導體探針卡和測試設備商旺矽（6223）第三季每股賺9.3元，創下新高。今（11）日股價不漲反跌，早盤一度來到2,000元，隨後賣壓出籠，慘遭打入跌停，股價鎖死在1,795元。對此，分析師指出，主要因技術面超漲，引發獲利了結且高檔買盤不濟，再加上基本面成長動能趨緩，讓投資人產生疑慮。Yahoo奇摩股市 ・ 1 天前
台達電、南亞科...AI供應鏈從電力到散熱全面開花！股市女王公開6檔口袋名單「目標價曝光」
台股創新高後翻黑拉回、震盪劇烈，不過資深分析師李蜀芳認為，在台股頭部訊號尚未確立前，未來仍有多頭可期，反倒能藉由第三季財報公布、股價整理之際，擇時掌握AI股的操作機會。今周刊 ・ 21 小時前
鴻海前三季賺破1股本！累計EPS10.38元、年增35%
鴻海財報來了！鴻海（2317）今（12）日公布第三季稅後純益576.73億元，創同期新高，第三季EPS為4.15元、年增近17%；累計前三季EPS為10.38元，已賺破一股本、年增35%。Yahoo奇摩股市 ・ 18 小時前